Son Dakika Haberleri: Taziye evinde cinayete 'ağırlaştırılmış müebbet' istemi
Son Dakika Güncel Taziye evinde cinayete 'ağırlaştırılmış müebbet' istemi

Taziye evinde cinayete 'ağırlaştırılmış müebbet' istemi

6 saat önce

KAYSERİ'de amcası Rıfat Yıldırım'ın ölümünden sorumlu tuttuğu Şakir Barbaros'un kardeşi Bekir Barbaros'u (63), taziye için evine geldiğinde tabancayla vurarak öldürmek suçundan tutuklu yargılanan Cezmi Yıldırım (47) için savcı mütalaasında ağırlaştırılmış müebbet hapis talep etti.

Taziye evinde cinayete 'ağırlaştırılmış müebbet' istemi, System.String[]

KAYSERİ'de amcası Rıfat Yıldırım'ın ölümünden sorumlu tuttuğu Şakir Barbaros'un kardeşi Bekir Barbaros'u (63), taziye için evine geldiğinde tabancayla vurarak öldürmek suçundan tutuklu yargılanan Cezmi Yıldırım (47) için savcı mütalaasında ağırlaştırılmış müebbet hapis talep etti.

Geçen yıl 1 Ekim'de Rıfat Yıldırım (62) ile Şakir Barbaros (68) arasında yonca balyası yüzünden tartışma çıktı. Tartışma sırasında rahatsızlanan Yıldırım, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan Şakir Barbaros, tutuklanarak cezaevine konuldu.

Şakir Barbaros'un kardeşi olan Ağrılılar Derneği Başkanı Bekir Barbaros, olaydan bir gün sonra Yeşil Mahalle'de bulunan taziye evine giderek, Yıldırım ailesine başsağlığı diledi. Bu sırada evde bulunan Cezmi Yıldırım, amcası Rıfat Yıldırım'ın ölümünden sorumlu tuttuğu Şakir Barbaros'un kardeşi Bekir Barbaros'u tabancayla vurarak öldürdü. Yıldırım, Talas ilçesinde cinayette kullandığı tabanca ile yakalanıp, gözaltına alındı. Sorgusunda suçunu itiraf eden Cezmi Yıldırım, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Cezmi Yıldırım'ın, Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten adam öldürmek' suçundan yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya Cezmi Yıldırım ve Bekir Barbaros'un yakınları ile taraf avukatları katıldı. Mütalaasını açıklayan savcı, sanığın 'kan gütme güdüsüyle tasarlayarak adam öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis ile cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, sanık avukatının mütalaaya karşı savunma yapmak için süre istemesi üzerine duruşmayı erteledi.


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Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 05:31 Kaynak: DHA
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