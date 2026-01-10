TB2L 19. Hafta Maç Sonuçları - Son Dakika
Spor

TB2L 19. Hafta Maç Sonuçları

10.01.2026 00:16
Türkiye Basketbol Ligi 19. haftasında dört maç oynandı ve çeşitli sonuçlar alındı.

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 19. haftası, 4 maçla başladı.

Oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:

Kipaş İstiklalspor-Bulls Yatırım TED Ankara Kolejliler: 89-84

Konya Büyükşehir Belediyespor-OGM Ormanspor: 81-70

Cemefe Gold Haremspor-Gaziantep Basketbol: 83-87

Göztepe-Fenerbahçe Koleji RAMS: 95-79

Kaynak: AA

