Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 19. haftası, 4 maçla başladı.
Oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:
Kipaş İstiklalspor-Bulls Yatırım TED Ankara Kolejliler: 89-84
Konya Büyükşehir Belediyespor-OGM Ormanspor: 81-70
Cemefe Gold Haremspor-Gaziantep Basketbol: 83-87
Göztepe-Fenerbahçe Koleji RAMS: 95-79
Son Dakika › Spor › TB2L 19. Hafta Maç Sonuçları - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?