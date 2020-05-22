TBB Başkanı Fatma Şahin: "En iyi kazanç, giderlerin azaltılması" - Son Dakika

TBB Başkanı Fatma Şahin: "En iyi kazanç, giderlerin azaltılması"

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanı ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında belediye bütçelerine ek yük bindiğini ve bunun çözümüyle ilgili adımlar atıldığını belirterek, "En iyi kazanç, giderlerin azaltılması...

TBB Başkanı Fatma Şahin:

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanı ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında belediye bütçelerine ek yük bindiğini ve bunun çözümüyle ilgili adımlar atıldığını belirterek, "En iyi kazanç, giderlerin azaltılması diye düşünüyoruz. Yıllık planlamamızı yeniden revize ediyoruz." dedi.

Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin salgın sürecini başarıyla yürütmesinin temelinde güçlü liderlik, sağlık ve sosyal güvenlik yapısı, yerelle merkezi yönetim arasındaki koordinasyon ve dayanışmanın olduğunu söyledi.

Türkiye'nin başarı hikayesi konusunda, dünyanın farklı ülkelerindeki belediye başkanlarının hayranlıklarını dile getirdiğini anlatan Şahin, bu başarıda koordinasyonun öneminin bir kez daha ön plana çıktığını vurguladı.

"Borçlu belediyelerin kesintileri ertelendi"

Fatma Şahin, koordinasyon sayesinde Gaziantep örneğinde olduğu gibi genelgelerin uygulanmasından dezenfekteye kadar her alanın başarıyla yürütüldüğüne işaret ederek, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin en zor zamanlarında çok büyük dayanışma örneği var. 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyası da buna örnek. Bizim özelliklerimiz ve sahip olduğumuz değerlerimiz pandemi sürecinde ülkemizi öne taşıdı. Tüm bunları aslında İtalya, ABD ve İspanya'daki belediye başkanları da söylüyor. TBB olarak biz pandeminin ilk gününde komisyonumuzu toplayarak 9 maddelik bildiri hazırladık. Cumhurbaşkanımıza ve ilgili bakanlıklara ulaştırdığımız bu maddelerden ilki olan 'borçlu belediyelerin kesintilerinin ertelenmesi' hemen kabul edildi. Bu hükümete yaklaşık 3,5 milyar liralık ekstra yük bindirdi. Toplanacak para, belediyelerden toplanmamış oldu. Ayrıca çıkarılan bir yasayla hukuki alt yapı oluşturuldu ve pandemi için yapılacakların yasal alt yapısı oluşturuldu. Bizler de TBB olarak bu çalışmaları takip ediyoruz."

"Tüm belediye başkanlarının talepleri alınıyor"

Ülkenin her yanındaki belediye başkanlarından gelebilecek görüş ve önerilere açık olduklarını aktaran Şahin, "Bunların hepsini ilgili bakanlıklara aktarıyoruz. Mesela geçen hafta kısa çalışma ödeneğinin belediye şirketlerine de verilmesi için çalışma yaptık. Hızlı şekilde almaya başlandı. Bu çalışma da TBB'nin önerisiydi. Geçen hafta yapılan bir çalışmayla İller Bankasından uygun şartlarda kredi açılmasını sağladık. Bununla ilgili talepler toplanıyor." diye konuştu.

Şahin, CHP'li belediye başkanlarının taleplerini de dikkatlice incelediğini ifade ederek, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere hükümetimiz, TBB'den gelen tüm fikir ve önerileri takip ediyor. Bizler de zaten taleplerin hızlı şekilde yerine getirildiğini görüyoruz. Bundan sonra da böyle devam edecek. Tabi tüm dünya zor bir dönemden geçiyor. Belediyelerimizin hepsine müteşekkiriz. Belediyelerimizin tamamı uygulamalarda olağanüstü işler yaptılar. Pandemi sürecinde dünyaya örnek olmamızda belediyenin gayretleri etkili oldu. Ben AK Partili belediyelerimizden biliyorum. Arkadaşlarımız çok yoğun çalıştılar. Zor bir dönem, bu dönemden hep birlikte empati yaparak süreci en az zararla götürmeliyiz. Her şeyin bir an da çözüldüğünü söylemek doğru olmaz ama kademe kademe tüm sorunlarımızı çözmeye çalışan bir anlayış var. Yeni sorunlarımız da olacak. Bunları çözmeye çalışacağız."

"Yıllık planlamamızı yeniden revize ediyoruz"

Şahin, belediyelerdeki en büyük sorunun bütçe yönetimi olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Mesela biz Gaziantep'te büyük tasarruf tedbirleri alıyoruz. En iyi kazanç, giderlerin azaltılması diye düşünüyoruz. Yıllık planlamamızı yeniden revize ediyoruz. Tasarruf ve verimlilik zamanı diyerek pandemi sürecini kentimize göre yeniden planlıyoruz. Ama söylenen doğrudur, bütçeyle ilgili sorun vardır. Çözülmesi konusunda da herkes elinden geleni yapmaya çalışıyor ve çalışmaya devam edecek."

Şahin, salgın nedeniyle belediye bütçelerinde oluşan ekstra yükle ilgili bir soruya, "Yaklaşık yüzde 30'un üzerinde bütçe giderinin arttığını düşünüyorum." yanıtını verdi.

Türkiye Bankalar Birliği, Fatma Şahin, Gaziantep, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.05.2020 11:11 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TBB Başkanı Fatma Şahin: 'En iyi kazanç, giderlerin azaltılması' - Son Dakika

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