Son Dakika Haberleri: TBB'den Doğuş Holding Açıklaması

TBB'den Doğuş Holding Açıklaması

2 saat önce

Kreditör bankalar konsorsiyumunu temsil eden eş lider bankalar ile Doğuş Holding A.Ş. (Doğuş Grubu) arasında bir süredir gündemde olan yapılandırma çalışmaları başarıyla tamamlandığı ve Holding'in bazı firmalarını kapsayan yapılandırma sürecinin anlaşmayla sonuçlandırıldığı bildirildi.

TBB'den Doğuş Holding Açıklaması, System.String[]
Kreditör bankalar konsorsiyumunu temsil eden eş lider bankalar ile Doğuş Holding A.Ş. (Doğuş Grubu) arasında bir süredir gündemde olan yapılandırma çalışmaları başarıyla tamamlandığı ve Holding'in bazı firmalarını kapsayan yapılandırma sürecinin anlaşmayla sonuçlandırıldığı bildirildi.

Türkiye Bankalar Birliği'nden (TBB) Doğuş Holding'in borçlarının yapılandırılmasına ilişkin yapılan açıklamada kreditör bankalar konsorsiyumunu temsil eden eş lider bankalar ile Doğuş Holding'in arasında bir süredir gündemde olan yapılandırma çalışmaları başarıyla tamamlandığı, Holding'in bazı firmalarını kapsayan yapılandırma sürecinin anlaşmayla sonuçlandığı kaydedildi.





Açıklamada, "Bu anlaşma sayesinde sanayi, hizmetler, turizm gibi çeşitli sektörlerde üretim ve hizmet sağlayan Doğuş Holding A.Ş.'nin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hizmetlerini sağlıklı olarak sürdürmesi beklenmektedir." ifadelerine yer verildi.


Anlaşmanın başarıyla sonuçlandırılmasında bankalara, Doğuş Holding'e ve emeği geçenlere teşekkür edildiği aktarılan açıklamada şunlar kaydedildi:


"Bu çalışma üretim değerlerinin ve bankaların aktif kalitesinin korunması açısından önemli bir örnek teşkil etmiştir. Bankacılık sektörü tüm paydaşlarıyla işbirliği içinde tecrübesini ve kaynaklarını ülkemizin menfaatleri doğrultusunda en verimli şekilde kullanarak üretimin, yatırımın, ihracatın, ticaretin, istihdamın, kısaca büyümenin sürdürülmesi, varlık değerlerinin ve yatırımcı güveninin korunmasına azami ölçüde katkı sağlamaya devam edecektir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 06:30 Kaynak: AA

Türkiye Bankalar Birliği, Doğuş Grubu, Ekonomi
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