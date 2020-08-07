TBB: Ekonomide normalleşme toplantısında işbirliği mesajı verildi

"BDDK Başkanı Sayın Akben salgın döneminde devreye alınan düzenlemelerin etkilerine ve normalleşme dönemine ilişkin düşünülen politikalara yönelik değerlendirmeler yaptı."

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2020 09:03

Kaynak: DHA

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