TBF'den Provokatif Pankarta Sert Tepki

11.02.2026 02:13
TBF, Beşiktaş'ın EuroCup maçındaki pankartı kınadı, sorumluların cezalandırılmasını istedi.

(İSTANBUL) - Türkiye Basketbol Federasyonu, Beşiktaş GAİN'in Panionios Athens ile oynadığı EuroCup maçında tribünlerde açılan provokatif pankartı kınayarak, sorumlular hakkında yaptırım uygulanması çağrısında bulundu.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Beşiktaş GAİN Erkek Basketbol Takımı'nın BKT EuroCup kapsamında Yunanistan'da Panionios Athens ile oynadığı karşılaşmada tribünlerde açılan pankarta sert tepki gösterdi.

Federasyon tarafından yapılan yazılı açıklamada, Türk milletini ve Türkiye'nin milli ile manevi değerlerini hedef alan pankartın en güçlü şekilde kınandığı belirtildi. Açıklamada, söz konusu eylemin sporun evrensel değerlerine, fair-play anlayışına ve uluslararası müsabakaların taşıması gereken saygı ortamına aykırı olduğu vurgulandı.

Federasyonun açıklaması şu şekilde:

"Beşiktaş GAİN Erkek Basketbol Takımı'nın, BKT EuroCup organizasyonu kapsamında Yunanistan'da Panionios Athens ile oynadığı karşılaşmada tribünlerde açılan; Türk milletini, ülkemizin milli ve manevi değerlerini hedef alan provokatif pankartı en güçlü şekilde kınıyoruz. Sporun evrensel değerlerine, fair-play anlayışına ve uluslararası müsabakaların taşıması gereken saygı ortamına açıkça aykırı olan bu tür eylemler, yalnızca kulüplerimizi değil; Türk sporunu, ülkemizin itibarını ve ortak insani değerleri hedef almaktadır. Hiçbir spor organizasyonu; nefret söylemine, ayrımcılığa ve milli değerlere yönelik hakaretlere zemin oluşturamaz."

Türkiye Basketbol Federasyonu olarak, sporun birleştirici gücünü zedeleyen bu kabul edilemez tutumun karşısında durduğumuzu açıkça ifade ediyor; bu olayın tüm yönleriyle incelenmesi, sorumluların tespit edilmesi ve gerekli yaptırımların kararlılıkla uygulanması gerektiğini vurguluyoruz.

Bu vesileyle, söz konusu karşılaşmanın organizasyonundan sorumlu olan BKT EuroCup ve EuroLeague'i; tribün güvenliği, organizasyon standartları ve disiplin uygulamaları konusunda sorumluluk almaya, benzer olayların tekrar yaşanmaması adına gerekli önlemleri gecikmeksizin hayata geçirmeye davet ediyoruz. Türkiye Basketbol Federasyonu, Türk kulüplerinin ve Türk sporunun uluslararası platformlarda maruz kaldığı her türlü ayrımcı, provokatif ve saygısız tutumun karşısında durmaya; sürecin takipçisi olmaya devam edecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Kaynak: ANKA

