Son Dakika Haberleri: TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Gazetecilerle Bir Araya Geldi

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Gazetecilerle Bir Araya Geldi

29 dakika önce

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, gazetecilerle bir araya geldi.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Gazetecilerle Bir Araya Geldi, System.String[]
TBMM Başkanı Binali Yıldırım, gazetecilerle bir araya geldi.

Yıldırım, TBMM Tören Salonu'nda gazetecilerle bir araya geldi. Yıldırım'a TBMM Başkanvekilleri Mustafa Şentop ve Celal Adan, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, TBMM İdare Aniri Orhan Yeğin katıldı. Basın mensuplarının görüntü almasından sonra toplantı görsel basına kapalı olarak devam etti. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 03:02 Kaynak: İHA

Mustafa Şentop, Binali Yıldırım, Politika
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