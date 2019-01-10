TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Gazetecilerle Bir Araya Geldi
29 dakika önce
TBMM Başkanı Binali Yıldırım, gazetecilerle bir araya geldi.
TBMM Başkanı Binali Yıldırım
, gazetecilerle bir araya geldi.
Yıldırım, TBMM Tören Salonu'nda gazetecilerle bir araya geldi. Yıldırım'a TBMM Başkanvekilleri Mustafa Şentop
ve Celal Adan
, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin
Akbaşoğlu, MHP
Grup Başkanvekili Erkan Akçay
, TBMM İdare Aniri Orhan Yeğin
katıldı. Basın mensuplarının görüntü almasından sonra toplantı görsel basına kapalı olarak devam etti. - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 03:02 Kaynak: İHA
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