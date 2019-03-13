TBMM Başkanı Mustafa Şentop Fas'ta

İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB) 14. Konferansı, Fas'ın başkenti Rabat'ta başladı. Açılış oturumunda, TBMM Başkanı Mustafa Şentop konuşma yaptı.

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