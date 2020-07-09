TBMM Başkanı Şentop, baro başkanlarını Meclis'e davet etti - Son Dakika

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Avukatlık Kanun Teklifi'nin Meclis Genel Kurulu'ndaki görüşmelerini takip etmek isteyen baro başkanlarını meclise davet etti.

TBMM Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Başkan, Avukatlık Kanun Teklifinin Meclis Genel Kurulu'ndaki görüşmelerini takip etmek isteyen baro başkanlarına davette bulundu. Sayın Başkan'ın bu daveti, Kuğulu Park'ta bekleyen baro başkanlarına iletildi. Başkan beyin daveti üzerine Kırşehir Baro Başkanı Mehtap Karaburçak ile Sinop Baro Başkanı Hicran Kandemir, Meclis'e geldiler. Ancak geri kalan baro başkanları, gelmek istemediklerini belirterek daveti kabul etmemişlerdir" denildi.