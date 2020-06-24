TBMM Başkanı Şentop, BM 75. Genel Kurul Başkanı Bozkır'ı kabul etti - Son Dakika

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Birleşmiş Milletler'in (BM) 75. Genel Kurul Başkanlığı görevine başlayan TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır'ı kabul etti.

Meclis Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Şentop, görüşmede, yeni görevinden dolayı Bozkır'ı tebrik ederek, "Bu bir taraftan sizin başarınız, bir taraftan Türkiye'nin başarısı. Türkiye'nin uluslararası itibarı bakımından da çok önemli." ifadesini kullandı.

Uluslararası siyasette, yeni tip koronavirüs salgınının da etkisiyle kaos ortamının olduğu bir dönemde, Türkiye'yi temsilen Bozkır'ın aday olduğunu ve seçildiğini belirten Şentop, "Türkiye'nin uluslararası itibarı bakımından bu çok önemli. Bunun bir tescili anlamına geliyor. Başarılar diliyorum, tebrik ediyorum. Siz birçok görevi bugüne kadar başarıyla yürüttünüz. Bu sefer de başarılı olacağınıza inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Bozkır ise, Şentop'a teşekkür ederek, dünyanın içinde bulunduğu zor şartlarda elde edilen bu çok üstün oy oranının bir anlamda Türkiye'nin, Türk milletinin ve TBMM'nin dünyadaki itibarını ve duyulan güvenin ayrı bir tezahürü olduğunu vurguladı. Volkan Bozkır, "Sayın Meclis Başkanımız gerçekten sürecin başından itibaren her anında büyük destek verdi, yanımda, arkamda ve bütün imkanlarıyla TBMM'yi bu sürecin içinde tutarak sonuçlandırmada çok önemli katkılarda bulundu. Şahsım, ülkem ve milletim, Meclisimiz adına kendisine şükranlarımı sunuyorum. TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı'nın böyle bir göreve seçilmesi, TBMM bakımından da ayrı bir onur vesilesi olacaktır. Bundan dolayı da ayrıca memnunum." ifadelerini kullandı.