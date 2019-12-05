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TBMM Başkanı Şentop: "Demokrasimizin güvencesi olan kadınlarımızın karar alma süreçlerine daha...
6 saat önce
TBMM Başkanı Şentop'un konuşması Hediye taktimi Aile fotoğrafı İSTANBUL - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sancaktepe'de "Türk Kadınına Seçme Seçilme Hakkı Verilmesi ve Kadın Hakları Günü" programına katıldı. Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 09:55 Kaynak: AA
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