Mustafa Şentop: "Her Çocuğa, Cana, Tabiata Anne Kalbiyle Yaklaşan Tüm Kadınların Anneler Günü Kutlu Olsun" - Son Dakika
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Mustafa Şentop: "Her Çocuğa, Cana, Tabiata Anne Kalbiyle Yaklaşan Tüm Kadınların Anneler Günü Kutlu Olsun"

08.05.2022 09:55
Mustafa Şentop: "Her Çocuğa, Cana, Tabiata Anne Kalbiyle Yaklaşan Tüm Kadınların Anneler Günü Kutlu Olsun"

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, “Üzerimizdeki emekleri koşulsuz sevgileriyle, hayır dualarını almak niyazımızla, hayatımızın ışığı gözlerimizin nuru başlarımızın tacı annelerimizin, Sevgili Annemin, her çocuğa, cana, tabiata anne kalbiyle yaklaşan tüm kadınların Anneler Günü kutlu olsun” dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Üzerimizdeki emekleri koşulsuz sevgileriyle, hayır dualarını almak niyazımızla, hayatımızın ışığı gözlerimizin nuru başlarımızın tacı annelerimizin, Sevgili Annemin, her çocuğa, cana, tabiata anne kalbiyle yaklaşan tüm kadınların Anneler Günü kutlu olsun" dedi.

TBMM Başkanı Şentop, anneler günü sebebiyle bir mesaj yayınladı. Mustafa Şentop'un mesajı şöyle:

"Anne'… Bütün cümlelerin, kelimelerin ötesinde, her birimizin yüreğinde tarifi imkansız bir sevginin derin ifadesi…

Bir evladı sevmek, merhametle sonsuz şefkatle sarmak, korumak, gözü gibi sakınmak, kendi canından öte can bilmek, annelerimizin yüreğinin yüceliğini ifade etmekte yeterli olmayacaktır.

Sevgi evlerimizde evlatlarımıza gönüllü annelik yapan, evlerinin kapılarını sonsuz sevgi ve şefkatle ardına kadar açan koruyucu annelerimize, dünyanın her coğrafyasında en yüce duygularıyla ömürlerini çocuklarımızın ömürlerine adayan tüm annelerimize şükranlarımı sunuyorum.

Gözlerinden sakınarak yetiştirip büyüttükleri evlatlarını, ömrünün baharında vatana emanet eden şehit annelerimizin, hasretle acıyla kendi çocuklarından öte tüm evlatlar için mücadele eden Diyarbakır Annelerimizin, hürmetle ellerinden öpüyoruz.

Cenab-ı Hak yüreklerimizde hiç bitmeyen hasretleriyle, hüzünleriyle, ahirete irtihal etmiş annelerimize rahmet eylesin. Üzerimizdeki emekleri koşulsuz sevgileriyle, hayır dualarını almak niyazımızla, hayatımızın ışığı gözlerimizin nuru başlarımızın tacı annelerimizin, Sevgili Annemin, her çocuğa, cana, tabiata anne kalbiyle yaklaşan tüm kadınların Anneler Günü kutlu olsun."

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Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Mustafa Şentop: 'Her Çocuğa, Cana, Tabiata Anne Kalbiyle Yaklaşan Tüm Kadınların Anneler Günü Kutlu Olsun' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mustafa Şentop: "Her Çocuğa, Cana, Tabiata Anne Kalbiyle Yaklaşan Tüm Kadınların Anneler Günü Kutlu Olsun" - Son Dakika
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