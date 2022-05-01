Meclis Başkanı Mustafa Şentop: "Çocuklarımıza Neşe, Sevinç ve Umut Dolu Yarınlar, Büyüklerimize Huzur ve Afiyet Sözümüz Var" - Son Dakika
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Meclis Başkanı Mustafa Şentop: "Çocuklarımıza Neşe, Sevinç ve Umut Dolu Yarınlar, Büyüklerimize Huzur ve Afiyet Sözümüz Var"

01.05.2022 12:54

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Şentop, “Yurt içinde ve yurt dışında yaşayan bütün milletimizin ve İslam aleminin Ramazan Bayramı’nı canı gönülden kutluyorum” dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ramazan Bayramı mesajında, "Çocuklarımıza neşe, sevinç ve umut dolu yarınlar, büyüklerimize huzur ve afiyet sözümüz var. Salgın sınırlamalarının hayatımızı tümüyle terk etmeye başladığı bugünlerde küçüklerimiz ve büyüklerimizle birlikte olmaya doyacağımız neşe dolu bir bayram bizi bekliyor inşallah" dedi.

TBMM Başkanı Şentop, Ramazan Bayramı'nı video mesaj ile kutladı. Şentop'un bayram mesajı şöyle:

"İbadet ve dualarla orucun hikmetini idrak ettiğimiz; sabır, şükür ve paylaşma duygularını derinliğine yaşadığımız mübarek ramazan ayını tamamlayarak, bayramın neşesine ve sevincine eriştik. Yurt içinde ve yurt dışında yaşayan bütün milletimizin ve İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı canı gönülden kutluyorum. Kalplerimizi güzelleştiren, ruhlarımızı incelten, bizleri bir kez daha dayanışma hisleriyle kenetleyen ramazan ayının saygı ikliminin, bütün dünyamıza hakim olmasını temenni ediyorum. Birliğin, beraberliğin, kardeşliğin, zarafetin ve inceliğin günleri olan bu güzel bayramın, bütün dünyamıza bereket ve mutluluk getirmesini Cenabı Hak'tan niyaz ediyorum.

"BAYRAMLAR BARIŞ RÜZGARLARININ İÇİMİZE DOLDUĞU GÜNLERDİR"

Bayramlar; aramızdaki muhabbeti artırmanın yanında, birlik içinde olma şuurunun pekiştiği ve sosyal hayatın tazelendiği, barış rüzgarlarının içimize dolduğu günlerdir. Dargınların kucaklaştığı, küçüklerin büyüklere saygı ve büyüklerin küçüklere sevgi gösterdiği, husumet duygularının terbiye edildiği zamanlardır. Hastaların ziyaretle, küçüklerin hediyelerle gönüllerinin alındığı, ince zevklerin gelenek olup nesillere aktarıldığı neşe dolu şölenlerdir. Tebessümün ve selamın kimsesizlere, yetimlere, yalnızlara ulaştığı günlerdir.

Bayramların özünde var olan manevi terbiye derinliğinin kalıcı dostluk ve hoşgörüye kapı aralamasına yardımcı olduğu günler olarak telakki edilmesinin gereğine bütün kalbimle inanıyorum. Çocuklarımıza neşe, sevinç ve umut dolu yarınlar, büyüklerimize huzur ve afiyet sözümüz var. Salgın sınırlamalarının hayatımızı tümüyle terk etmeye başladığı bugünlerde küçüklerimiz ve büyüklerimizle birlikte olmaya doyacağımız neşe dolu bir bayram bizi bekliyor inşallah. Sevinç ve neşenizin dostluk ve muhabbetle ziyade olması temennisiyle, Ramazan Bayramınızı tekrar tebrik ediyor, bu mübarek günlerin ailenize, milletimize, İslam alemine ve bütün insanlığa güzellik ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum."

Meclis Başkanı Mustafa Şentop: Çocuklarımıza Neşe, Sevinç ve Umut Dolu Yarınlar, Büyüklerimize Huzur ve Afiyet Sözümüz Var
Meclis Başkanı Mustafa Şentop: Çocuklarımıza Neşe, Sevinç ve Umut Dolu Yarınlar, Büyüklerimize Huzur ve Afiyet Sözümüz Var
Meclis Başkanı Mustafa Şentop: Çocuklarımıza Neşe, Sevinç ve Umut Dolu Yarınlar, Büyüklerimize Huzur ve Afiyet Sözümüz Var
Meclis Başkanı Mustafa Şentop: Çocuklarımıza Neşe, Sevinç ve Umut Dolu Yarınlar, Büyüklerimize Huzur ve Afiyet Sözümüz Var

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Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Meclis Başkanı Mustafa Şentop: 'Çocuklarımıza Neşe, Sevinç ve Umut Dolu Yarınlar, Büyüklerimize Huzur ve Afiyet Sözümüz Var' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Meclis Başkanı Mustafa Şentop: "Çocuklarımıza Neşe, Sevinç ve Umut Dolu Yarınlar, Büyüklerimize Huzur ve Afiyet Sözümüz Var" - Son Dakika
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