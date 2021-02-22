TBMM Başkanı Şentop, Türk Dünyası Tonyukuk Parkı'nın açılışında konuştu Açıklaması - Son Dakika

TBMM Başkanı Şentop, Türk Dünyası Tonyukuk Parkı'nın açılışında konuştu Açıklaması

22.02.2021 14:23
TBMM Başkanı Şentop, Türk Dünyası Tonyukuk Parkı'nın açılışında konuştu Açıklaması, System.String[]

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, milli kültürel mirasın çocuklara, gençlere aktarımının milli ve vatani bir vazife olduğunu belirtti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, milli kültürel mirasın çocuklara, gençlere aktarımının milli ve vatani bir vazife olduğunu belirtti.

Şentop, Altındağ Belediyesi ile Uluslararası Türk Akademisi iş birliğiyle yapılan Türk Dünyası Tonyukuk Parkı'nın açılışında konuştu.

Bilge Tonyukuk Anıtı'nın dikilişinin 1300'üncü yılının kutlandığını hatırlatan Şentop, park içerisinde yer alan anıtın da Bilge Tonyukuk Yazıtının aynısı olduğunu ifade etti.

Şentop, Göktürk Devleti'nin kahraman komutanlarından Bilge Tonyukuk'un Türklere rehberlik ettiğini dile getirdi.

Tonyukuk Yazıtları'nın da arasında bulunduğu Orhun Yazıtları'nın birçok yönden Türk milleti için önem taşıdığını vurgulayan Şentop, Orhun Yazıtları'ndaki mesajların 1300 yıl önceden bugüne dair ibret verici tespit ve değerlendirmeler içerdiğini aktardı.

Mustafa Şentop, yazıtlarda, birlik ve dirliğini kaybeden, devletine ve milletine bağlılığı zayıflayan, başka milletlerin ve devletlerin siyasi oyunlarına kanan, kendi kültürüne ve diline yabancılaşan milletlerin nihayetinde istiklallerini kaybedecekleri ve başka milletlerin kölesi olacaklarının veciz örneklerle anlatıldığını söyledi.

Aradan 1300 yıl geçmesine rağmen bugün yaşanan ve görülen bir takım hadiselerin, yazıtlarda Türk milletine verilen mesajın, anlamını ve gücünü tüm canlılığıyla koruduğunu gösterdiğini kaydeden Şentop, 1300 yıl önce yapılan ikazların dikkate alınması gerektiğini vurguladı.

TBMM Başkanı Şentop, Orhun Yazıtları'nın, ulus devletlerin kurulduğu dönemde Batı'nın "barbar" diyerek Asya'ya geri sürmek istediği Türk milletine, kadim tarihi ve köklü medeniyeti hatırlatarak, özgüven kazandırdığını anlattı.

Bilge Tonyukuk Anıtı'nın Türkçe söz varlığı bakımından da zengin olduğunu ifade eden Şentop, şöyle devam etti:

"Cümleler arasına serpiştirilmiş olarak, Türk kültürüyle ilgili unsurlara ve hatta atasözlerine yer verilmiştir. Bunlardan biri şöyledir, 'Semiz boğayla zayıf boğanın uzaktan böğürmesiyle, hangisinin semiz hangisinin zayıf boğa olduğu anlaşılamaz.' Bilge Vezir Tonyukuk, bu atasözüyle, devlet işlerine talip olanların seslerinin çok ve gür çıkabileceğini, ancak hangisinin göreve layık ve ehil olduğunun görev başındayken belli olacağını, bu sebeple seçim yapacak kişinin gür sese aldanmaması gerektiğini ifade etmektedir."

"Türk milleti istiklaline sahip çıkıyor"

Yazıtların aslına uygun olarak Anadolu'da inşasının, yapılanların taçlandırılması olacağını vurgulayan Şentop, atalarına layık olmaya devam eden Türk milletinin, binlerce yıldır istiklaline sahip çıktığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın himayelerinde TİKA aracılığıyla anıtların bulunduğu bölgeye kara yolu yapıldığını dile getiren Şentop, Türkiye'nin bilimsel çalışmalara da hız verdiğini kaydetti.

Şentop, 2021'in İstiklal Marşı'nın kabulünün 100'üncü yılı olduğuna işaret ederek, "İstiklal Marşımız ve şairi Mehmet Akif Ersoy'la ilgili olarak çeşitli ve kapsamlı çalışmaların hazırlıkları içindeyiz." dedi.

Türkiye'nin önerisiyle UNESCO'nun, 2021'i Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre ve Ahi Evran'ı anma yılı ilan ettiğini hatırlatan Şentop, bu yılın Sultan Alparslan komutasında 1071'de kazanılan Büyük Malazgirt Zaferi'nin de 950'nci yıl dönümü olduğunu belirtti.

Malazgirt Zaferi'nin 950'nci yılının eserler verilerek, filmler, belgeseller çekilerek, bilim ve sanat çalışmalarıyla kutlanması gerektiğini söyleyen Şentop, bu zaferin bininci yılının da şanla, şerefle kutlanacağını ifade etti.

TBMM Başkanı Şentop, "2021 yılı, bize bu günleri bahşeden, bu dili, bu vatanı, bu kimliği bize miras bırakan atalarımızın saygın şahsiyetlerini, bilimsel, sanatsal, kültürel etkinliklerini anmak için bir fırsat yılıdır. Milli, kültürel mirasın bize aktarıldığı gibi, bizler tarafından da çocuklarımıza, gençlerimize bir kere daha aktarımı da milli ve vatani bir vazifedir." diye konuştu.

Dil ve kültürleri silinen milletlerin tarihten de silineceğine değinen Şentop, kadim tarihini bilen ve bunun sorumluluğunu hisseden gençlerin, millete ve istiklaline yönelik her türlü tehdidi akamete uğratacak gücü kendilerinde bulabileceğini sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından Şentop, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Ankara Valisi Vasip Şahin, Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı ve Uluslararası Türk Akademisi Başkanı Darhan Kıdırali ile parkın ve Bilge Tonyukuk Yazıtı'nın açılışını yaptı.

Mustafa Şentop, Türk Dünyası, Milli, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TBMM Başkanı Şentop, Türk Dünyası Tonyukuk Parkı'nın açılışında konuştu Açıklaması - Son Dakika


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