TBMM Başkanı Şentop, uçak kazasında yaşamını yitiren Koşar'ın ailesini ziyaret etti - Son Dakika
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TBMM Başkanı Şentop, uçak kazasında yaşamını yitiren Koşar'ın ailesini ziyaret etti

6 saat önce

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda, İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayolları'na ait uçağın pistten çıkması sonucu hayatını kaybeden Zehra Bilgi Koşar'ın Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yaşayan ailesini ziyaret etti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda, İzmir- İstanbul seferini yapan Pegasus Havayolları'na ait uçağın pistten çıkması sonucu hayatını kaybeden Zehra Bilgi Koşar'ın Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yaşayan ailesini ziyaret etti.

Şentop, Koşar'ın eşi Gökhan Koşar, annesi Zülfiye ve babası Cemil Bilgi'ye başsağlığı diledi, üzüntülerini dile getirdi.

Anne Bilgi, "Kızım gonca bir güldü, açmadan soldu." dedi.

Ziyarete Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, AK Parti Tekirdağ milletvekilleri Mustafa Yel ve Çiğdem Koncagül ile Malkara Kaymakamı Erkan Karahan da katıldı.

TBMM Başkanı Şentop, uçak kazasında yaşamını yitiren Koşar'ın ailesini ziyaret etti

Tekirdağ, Malkara, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 06:08 Kaynak: AA
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