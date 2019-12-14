TBMM Başkanı Şentop'un Umman Meclisi Başkan Vekili Al Amri ile görüşmesi - Son Dakika
Son Dakika Politika TBMM Başkanı Şentop'un Umman Meclisi Başkan Vekili Al Amri ile görüşmesi - Son Dakika

TBMM Başkanı Şentop'un Umman Meclisi Başkan Vekili Al Amri ile görüşmesi

6 saat önce

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Umman ile ticaret hacminin geçen yıl yüzde 55 gibi yüksek artış kaydederek 500 milyon dolar düzeyine yaklaşmasının sevindirici olduğunu bildirdi.

TBMM Başkanı Şentop'un Umman Meclisi Başkan Vekili Al Amri ile görüşmesi, System.String[]

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Umman ile ticaret hacminin geçen yıl yüzde 55 gibi yüksek artış kaydederek 500 milyon dolar düzeyine yaklaşmasının sevindirici olduğunu bildirdi.

Kundu tesisler bölgesindeki otelde düzenlenen "Asya Parlamentoları Arasında Çok Taraflı İşbirliğinin Rolü" başlıklı Asya Parlamenter Asamblesi (APA) 12. Genel Kurulu'na ev sahipliği yapan Şentop, Umman Meclisi Başkan Vekili Abdullah bin Ali bin Abdullah Al Amri ile görüşmesinde değerlendirmelerde bulundu.

Meclis yetkililerinden paylaşılan bilgiye göre, Şentop, görüşmede ülkeler arasında herhangi bir sorun bulunmasa da ilişkilerin arzu edilen düzeyde olmadığını dile getirdi.

"Cumhurbaşkanımıza yapılan davet sonrası ziyaret konusunda bir tarih belirlenemedi. Belirlenirse bu ziyaret ilişkileri daha da ileri taşıyacaktır. İkili ticaretimizde 2017'de başlayan toparlanmanın geçen yıl ivme kazanarak devam etmesinden memnuniyet duyuyoruz. Ticaret hacmimizin geçen yıl yüzde 55 gibi yüksek bir oranda artış kaydederek 500 milyon dolar düzeyine (489 milyon dolar) yaklaşması sevindiricidir." ifadelerini kullanan Şentop, Türkiye'nin, BM'de sadece 5 ülkenin tüm dünyayı ilgilendiren konularda karar vermesine her zaman dikkati çektiğini, bunun değişmesi gerektiğini vurguladığını anlattı.

Özellikle İslam ülkeleri arasındaki ayrılıkların bu tür konularda bir araya gelmeyi engellediğini belirten Şentop, "Birleşip güçleneceğimiz yerde daha da bölünerek zayıflıyoruz. İslam dünyasının, yeni düzenlerin kurulduğu dünyada daha güçlü ve hak ettiği yerde olması gerekiyor. Bu nedenle en kısa zamanda Umman ile ekonomik ve siyasi ilişkileri geliştirip güçlendirmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

"İlişkileri daha da ileriye taşımak istiyoruz"

Umman Meclisi Başkan Vekili Abdullah bin Ali bin Abdullah Al Amri de Türkiye ile ilişkilerin daha ileriye taşınması arzusu ve çabasında olduklarını vurguladı.

Ziyaretin önemine değinen Al Amri, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ülkemizi ziyaretiyle ilgili daha önceden yapılan davet, bölgemizdeki sıkıntılar nedeniyle gerçekleşemedi. Önümüzdeki günlerde bu ziyaretin gerçekleşeceğini umuyoruz. İki ülke ticari ilişkileri her iki tarafın resmi ve özel kurumlarının katkısıyla ivme kazanmış durumda ancak ticaret hacmimiz yetersiz. Biz de bunun arttırılması konusunda istekliyiz." görüşünü paylaştı.

Mustafa Şentop, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 02:12 Kaynak: AA
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