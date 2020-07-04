TBMM Başkanlığı, Yılmaz Özdil hakkında suç duyurusunda bulundu - Son Dakika

TBMM Başkanlığı, Yılmaz Özdil hakkında suç duyurusunda bulundu

TBMM Başkanlığı, Sözcü Gazetesi Yazarı Yılmaz Özdil hakkında, bugün kaleme aldığı 'Baroların ne işi var TBMM'de.

TBMM Başkanlığı, Sözcü Gazetesi Yazarı Yılmaz Özdil hakkında, bugün kaleme aldığı 'Baroların ne işi var TBMM'de…' başlıklı köşe yazısı nedeniyle  'Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni alenen aşağılama', 'hakaret' ve 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçlarından dava açılması istemiyle suç duyurusunda bulundu.

TBMM Hukuk Hizmetleri Başkanı Avukat Celalettin Gürses'in imzasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na verilen suç duyurusu dilekçesinde, Yılmaz Özdil tarafından kaleme alınan 'Baroların ne işi var TBMM'de…' başlıklı köşe yazısında; TBMM'yi ve milletvekillerini doğrudan hedef alan, hakaret içerikli, TBMM'yi ve milletvekillerini küçük düşürme maksatlı ve birden fazla suç teşkil eden gerçeğe aykırı ithamlar bulunduğu kaydedildi.

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Özdil'in eylemlerinin basın özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceği belirtilen dilekçede şu ifadelere yer verildi:

"Şüpheli Yılmaz Özdil'in TBMM ve heyet halinde kamu görevini yerine getiren milletvekillerine yönelik bu haksız ve hukuka aykırı eylemlerinin, basın özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi mümkün olmayıp, TBMM'nin manevi şahsiyetine ve sayın milletvekillerinin kanunlarla korunan kişilik haklarına saldırı teşkil ettiği tartışmasızdır. Anayasal bir kurum olarak TBMM ve milletvekillerine yönelik bu haksız saldırıların, hiçbir demokratik hukuk düzeninde koruma görmesi mümkün değildir. TBMM Başkanlığı olarak, şüpheli ve ilgili gazetenin sorumluları hakkında, 'Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni alenen aşağılama', 'hakaret' ve 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçlarından yukarıdaki açıklamalarımız ve Cumhuriyet Başsavcılığınızca re'sen yürütülecek soruşturma neticesinde elde edilecek sair deliller kapsamında gerekli cezai takibatın yapılarak, haklarında kamu davası açılması için gereğini bilvekale saygıyla arz ve talep ederim."


Sözcü Gazetesi, Yılmaz Özdil, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.07.2020 20:49 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TBMM Başkanlığı, Yılmaz Özdil hakkında suç duyurusunda bulundu - Son Dakika

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