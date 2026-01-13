TBMM Başkanvekili Adan, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

TBMM Başkanvekili Adan, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

13.01.2026 17:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Celal Adan, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasında 2025'in önemli fotoğraflarını seçti.

TBMM Başkanvekili Celal Adan, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Adan, lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin 2025 yılında çektiği Türkiye ve dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafı inceledi.

"Günlük Hayat" kategorisinde Sidar Can Eren'in "Süt Kuzusu", "Haber" kategorisinde Muhammed Abdullah Kurtar'ın "Her Yerde", "Spor" kategorisinde Mehmet Futsi'nin "Yüzücü" fotoğrafını oylayan Adan, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Bestami Bodruk'un "Can Cana" karesini tercih etti.

Adan, bu yıla özel "Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de Açlıkla Mücadele Eden Filistinlilere Yemek Dağıtıldı" fotoğrafını, "Portre" kategorisinde ise Özkan Bilgin'in "Atlı Adalet"ini seçti.

"Yılın Kareleri" oylamasında yer alan fotoğraflara yönelik beğenisini dile getiren Adan, AA çalışanlarını tebrik etti.

Gazze'deki katliama dikkati çeken Adan, "Orada yaşayanların da hangi ıstıraplar içinde olduğu fotoğraflardan ziyadesiyle etkilendim. Fotoğraflar, spor dalında ve diğer dallarda olsun insanlığa bugün yaşananlarla ilgili ışık tutan fotoğraflar. Önümüzdeki yıllarda gençlerimizin, vatandaşlarımızın bu yılları kavramasına faydalı olacak fotoğraflar gördüm. Ben de vicdanımın sesini duyarak seçimlerimi yaptım." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Celal Adan, Politika, Kültür, Çevre, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Politika TBMM Başkanvekili Adan, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran, ülkedeki protestolara destek veren ülkeler için harekete geçti İran, ülkedeki protestolara destek veren ülkeler için harekete geçti
Darwin Nunez, golcü arayan Fenerbahçe’ye önerildi Tedesco’dan anında cevap Darwin Nunez, golcü arayan Fenerbahçe'ye önerildi! Tedesco'dan anında cevap
Sonda tüpüne meyve suyu koyup dilencilik yapan şahıs yakalandı Sonda tüpüne meyve suyu koyup dilencilik yapan şahıs yakalandı
Mark Ruffalo’dan Altın Küre’de Trump’a sert çıkış: Dünyanın en kötü insanı Mark Ruffalo'dan Altın Küre'de Trump'a sert çıkış: Dünyanın en kötü insanı
Galatasaray’da 66 milyon euroluk dev kayıp Galatasaray'da 66 milyon euroluk dev kayıp
Münevver Karabulut’un ailesine yeni yılda acı haber: Amcası ve yengesi trafik kazasında hayatını kaybetti Münevver Karabulut'un ailesine yeni yılda acı haber: Amcası ve yengesi trafik kazasında hayatını kaybetti

18:31
Zor tuttular Burak Yılmaz hakeme saldırmaya kalktı
Zor tuttular! Burak Yılmaz hakeme saldırmaya kalktı
18:10
Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu için ev hapsi talebi
Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu için ev hapsi talebi
17:57
ABD enflasyonu açıklandı, altın ve gümüş rekor kırdı
ABD enflasyonu açıklandı, altın ve gümüş rekor kırdı
17:48
ABD Başkanı Trump: İranlılar protestoya devam edin, yardım yolda
ABD Başkanı Trump: İranlılar protestoya devam edin, yardım yolda
17:44
Hükümlü çaycı olmasa, kadın hakim ölebilirdi
Hükümlü çaycı olmasa, kadın hakim ölebilirdi
16:43
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral’dan gümrük vergisi düzenlemesine tepki
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan gümrük vergisi düzenlemesine tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2026 18:54:11. #7.11#
SON DAKİKA: TBMM Başkanvekili Adan, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.