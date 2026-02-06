TBMM'de AB Komiseri ile Görüşme

(TBMM) - AB Uyum Komisyonu Başkanı Burhan Kayatürk ve Türkiye - AB Karma Parlamento Komisyonu Başkanı İsmail Emrah Karayel, Avrupa Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu Komiseri Marta Kos ile TBMM'de bir araya geldi.

Çeşitli temaslar kapsamında Ankara'da bulunan Avrupa Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu Komiseri Marta Kos, AB Uyum Komisyonu Başkanı Burhan Kayatürk ve Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Başkanı İsmail Emrah Karayel ile TBMM'de bir araya geldi.

Halkla İlişkiler Binasında yapılan görüşmeye komisyon üyesi milletvekilleri de katıldı. Görüşme basına kapalı gerçekleşti.