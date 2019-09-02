Tbmm'de adli yıl açılışı resepsiyonu
4 saat önce
YARGITAY Başkanı İsmail Rüştü Cirit, adli yıl açılış töreni ve Yargıtay Onur Günü nedeniyle Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Havuzlu Bahçe'de resepsiyon verdi.
Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 10:10 Kaynak: DHA
YARGITAY Başkanı İsmail Rüştü Cirit
, adli yıl açılış töreni ve Yargıtay
Onur Günü nedeniyle Türkiye
Büyük Millet Meclisi (TBMM) Havuzlu Bahçe
'de resepsiyon verdi.
Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, 2018-2019 adli yılının açılışı nedeniyle TBMM'de resepsiyon verdi. TBMM Havuzlu Bahçe'de düzenlenen resepsiyona, TBMM Başkanı Mustafa Şentop
, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül
, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
, Danıştay Başkanı Zerrin Güngör
, Türkiye Barolar Birliği
Başkanı Metin Feyzioğlu ile yüksek yargı üyeleri katıldı.
Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, eşi ile birlikte resepsiyona katılan konukları Havuzlu Bahçe'nin kapısında karşıladı.
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