TBMM'de Deprem ve İlaç Sorunları Tartışıldı
Politika

TBMM'de Deprem ve İlaç Sorunları Tartışıldı

05.02.2026 14:37
TBMM'de deprem konutları ve ilaç yokluğu üzerine milletvekilleri konuştu, çözüm önerileri getirildi.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl başkanlığında toplandı.

Bingöl, gündeme geçmeden önce 3 milletvekiline gündem dışı söz verdi.

AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, deprem kuşağında bulunulduğuna işaret etti.

Türkiye genelinde bugüne kadar meydana gelen depremleri hatırlatan Açıkkapı, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından milletin yarasına merhem olmak için mücadele ettiklerini belirtti.

Açıkkapı, deprem bölgesinde çok sayıda konutun yapıldığını ve inşa sürecinin sürdüğünü ifade ederek, "Bir saatte bir mahalle, bir günde bir ilçe inşa edilmektedir. Bu lafla değil, alın teriyle, mühendislikle, sürekli yanan şantiye ışıklarıyla ortaya konulmuştur. Bu, bir devlet iradesidir." dedi.

CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, "ilaç yokluğu" hakkındaki konuşmasında, çok sayıda firmanın ilaçlarını Türkiye'den çektiğini savundu.

İlaç yokluğu dolayısıyla hastaların tedaviden yararlanamadığını söyleyen Gezmiş, bu durumun hastayı, doktoru ve eczacıyı mağdur ettiğini dile getirdi.

Gezmiş, yerli ilaç sanayisinin desteklenmesini, ilaçlara yönelik bütçe kalemlerinin artırılmasını istedi.

Yeni Yol Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Kaya, Türkiye'nin bulunduğu bölgedeki gelişmelere ilişkin konuşmasında, dünyada paylaşım sorunu yaşandığını belirtti.

Dünyanın savaşa doğru ilerlediğini öne süren Kaya, "Koşar adım dünya savaşına gidiyorsak, iktidarın başını iki elinin arasına alıp düşünmesi gerektiği zamandır." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Kaynak: AA

