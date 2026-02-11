TBMM'de Erzincan ve Muş Tartışmaları - Son Dakika
TBMM'de Erzincan ve Muş Tartışmaları

11.02.2026 14:45
TBMM Genel Kurulu'nda Erzincan'ın kurtuluşu ve Muş'un sorunları ele alındı, Adalet Bakanı eleştirildi.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ başkanlığında toplandı.

Bozdağ, gündeme geçmeden önce 3 milletvekiline gündem dışı söz verdi.

AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, Erzincan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 108. yılı olduğunu anımsattı. Erzincan'ın Birinci Dünya Savaşı'nda işgale uğradığını, Erzincan'ın yoklukla, ayrılıkla ve sessizlikle sınandığını ifade eden Karaman,"O günlerde sokaklar susmuş, evler yetim kalmış, minarelerden yükselen ezan sesleri yarım kalmıştır. Ama bu milletin hürriyet iradesi asla yarım kalmamıştır, bundan sonra da kalmayacaktır." dedi.

Erzincan'a yapılan yatırımlara da değinen Karaman, Sivas Erzincan Yüksek Hızlı Tren hattının da yapılmasını istedi.

Karaman, Erzincan Türkşeker Makine Fabrikası'nın kapatıldığı yönündeki iddiaların da doğruyu yansıtmadığını söyleyerek, "Erzincan Türkşeker Makine Fabrikası'nın kapatılması ya da taşınması söz konusu değildir." dedi.

DEM Parti Muş Milletvekili Sümeyye Boz Çakı, Muş'un yıllardır ihmal edildiğini öne sürdü.

Muş'ta yaşamanın giderek zorlaştığını ifade eden Çakı, "Okullar yetersiz, sağlık hizmetlerine erişim sınırlı, kırsal yerleşimler kamusal hizmetlerin dışında tutulmuş, gençler nitelikli eğitime erişemiyor. İşsizlik ise kronikleşmiş durumda. Tarım destekleri yetersiz, üretici yalnız bırakılmış." ifadelerini kullandı.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Türkiye demokrasisi adına kara bir günün yaşandığını öne sürdü. Akın Gürlek'in Adalet Bakanı olarak atanmasını eleştiren Emir, "Akın Gürlek seçilmemiştir, seçilmemiş olan ilk Adalet Bakanı olacaktır. İlk defa bir seçilmemişi, bir başsavcıyı gecenin bir vaktinde Adalet Bakanı yaptılar." dedi.

Adalet Bakanlığına atanan Gürlek'in TBMM Genel Kurulu'nda yemin edeceğini hatırlatan Emir, "Birazdan gelip yapmaya çalışacağı yemin, geçersizdir, Anayasa'ya aykırıdır. Anayasa tanımaz birinin Anayasa'ya uyacağı bakanlık yemini geçersizdir, geçersiz olacaktır." diye konuştu.

Kaynak: AA

Tbmm Genel Kurulu, Yerel Haberler, Erzincan, Politika, Ekonomi, Muş, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
