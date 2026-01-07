TBMM'de Gündem Dışı Konuşmalar - Son Dakika
Politika

TBMM'de Gündem Dışı Konuşmalar

TBMM\'de Gündem Dışı Konuşmalar
07.01.2026 15:21
TBMM Genel Kurulu'nda milletvekilleri gündem dışı konuşmalar yaptı; yatırım ve ekonomik sorunlar ele alındı.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl başkanlığında toplandı.

Bingöl, gündeme geçmeden önce 3 milletvekiline gündem dışı söz verdi.

AK Parti Osmaniye Milletvekili Seydi Gülsoy, Osmaniye'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü dolayısıyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Milli Mücadele'de ve kentin kurtuluşunda canı pahasına mücadele eden tüm kahramanları rahmetle andı.

Osmaniye'de önemli yatırımların hayata geçirildiğini, kentin ulaşımdan sağlığa, eğitimden sanayiye, tarımdan çevre şehirciliğe kadar her alanda büyüdüğünü ifade eden Gülsoy, "Tüm yatırımlar ecdadımıza duyduğumuz vefanın somut göstergesidir. Bugün verilen mücadele, dün cephede verilen mücadeleden farklı değildir. O gün düşmana karşı verilen istiklal mücadelesi, bugün kalkınma, üretim, güçlü ekonomi ve tam bağımsızlık mücadelesi olarak devam etmektedir. Bizler, Osmaniye'nin kurtuluş ruhundan aldığımız ilhamla güçlü şehirler, güçlü bir Türkiye için hızla çalışmaya devam ediyoruz." diye konuştu.

Gülsoy, Osmaniye'de hayata geçirilen yatırımlara ilişkin de bilgi verdi.

İYİ Parti Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu, emekli aylıklarına seyyanen zam yapılması gerektiğini söyledi.

Açlık sınırının 30 bin lirayı aştığı ortamda emekliye 16 bin 881 lira maaş verildiğini belirten Türkoğlu, "Bu ülkede açlık sınırının altında maaş ödemek hangi vicdana ve sosyal devlete sığar? Emekliye yapılan artış günlük 68 lira. Bu para az çorba, 150 gram peynir, 15 adet zeytin bile etmiyor. Sorun, prim sistemi ya da emekli sayısı değil, yanlış ekonomik politikalarınızdır." ifadesini kullandı.

CHP Muğla Milletvekili Süreyya Öneş Derici, Muğla'nın ülkeye en çok döviz kazandıran illerden olduğunu, ancak merkezi bütçeden aldığı payın yetersiz kaldığını savundu.

Kentin sorunlarını anlatan Derici, "Bugün karşı karşıya olduğumuz sorunlar genel olarak değerlendirildiğinde yıllardır ihmal edilen, ertelenen ve parça parça ele alınan kamu politikalarının bir sonucunu yaşadığımızı söylemek mümkündür. Su krizi başta olmak üzere çevre, altyapı, tarım ve kentleşme alanlarında yaşananlar ne iklim koşullarıyla ne de yerle yönetimlerle açıklanabilir." görüşünü paylaştı.

Öte yandan, Genel Kurulda, milletvekillerinin söz almak için giriş yaptığı elektronik sistemde yaşanan teknik arızanın giderilmesi için birleşime bir süre ara verildi.

Kaynak: AA

Son Dakika Politika TBMM'de Gündem Dışı Konuşmalar - Son Dakika

SON DAKİKA: TBMM'de Gündem Dışı Konuşmalar - Son Dakika
