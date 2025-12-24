TBMM'de Stajyer Öğrencilere Taciz İddiası - Son Dakika
TBMM'de Stajyer Öğrencilere Taciz İddiası

24.12.2025 20:08
Ankara'da TBMM'deki stajyer çocuklara cinsel taciz iddialarıyla 5 sanığa hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

(ANKARA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, "TBMM'de stajyer öğrencilere istismar" iddiasına ilişkin soruşturmada, 5 sanık hakkındaki iddianamesini tamamladı. Sanıklar hakkında "çocuğa karşı nitelikli cinsel taciz" ve "sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı" suçlarından hapis istemiyle hazırlanan iddianame, Ankara 57. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın iddianamesinde, olay tarihinde 18 yaşından küçük, 2007 ve 2008 yılı doğumlu dört mağdurenin, TBMM mutfak bölümünde, Eylül 2024-Haziran 2025 tarihleri arasında staj yaptıkları, bu dönemde Meclis lokantasında çalışan Halil İ.G, Durmuş U, İbrahim B, Ramazan Ç. ve Recep S. tarafından taciz edildikleri iddiası üzerine idari soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

Çocuk İzlem Merkezi'nde beyanları alınan mağdure çocukların beyanlarına göre, sanıkların, mağdurelere, "Stajın bitiyor, bana ağabey deme", "Evli olmasaydım birlikte olur muyduk?", "Yaş farkının önemi yok" şeklinde söylemlerde bulundukları belirtildi.

İddianamede, mağdure çocuklar tarafından dosyaya sunulan telefon mesajlarında da "küçük sevgilim", "fıstığım", "seninle buluşmayı çok istiyorum", "karımla mutlu değilim, çok güzelsin, anlarsın ya", gibi cinsel taciz içerikli yazışmaların bulunduğunun tespit edildiği aktarıldı.

Sanık mesajlarının "ağabey-kardeş" ilişkisi içerisinde olduğunu iddia etti

Sanık Halil İ.G'nin ifadesinde, mağdure ile iş ilişkisi dışında ilişkisi olmadığını, mesajlarının "ağabey-kardeş" ilişkisi içerisinde bulunduğunu iddia etti. Sanık, stajı bittikten sonra iş bulabilmesi için mağdureye yardımcı olduğunu öne sürdü.

Sanık Recep S. de suçlamaları reddetti, iş yerindeki fiziki temaslarının taciz olmadığını iddia etti.

"Karımla aram kötüydü dertleşmek amacıyla mesaj attım"

Diğer sanık İbrahim B, karısıyla arasının kötü olması nedeniyle yalnızca "dertleşmek" amacıyla mağdure çocuğa mesaj attığını söyledi, sözlü veya fiziki tacizde bulunmadığını savundu. Diğer sanıklar da haklarındaki iddiaları reddetti.

"Sanıkların kamu görevi ve hizmet ilişkisinin sağladığı kolaylıktan faydalanarak..."

İddianamede, olay tarihinde 15-18 yaş aralığındaki mağdurelere yönelik, bazı sanıkların, "kamu görevi ve hizmet ilişkisinin sağladığı kolaylıktan faydalanarak, eğitici öğretici yükümlülüğü olan kişilerden olmaları nedeniyle zincirleme şekilde çocuğa karşı nitelikli cinsel taciz suçunu işledikleri" belirtildi. Bazı sanıkların da "sarkıntılık düzeyinde cinsel istismar" suçunu işledikleri kaydedildi.

İddianamede, sanıklar hakkında, "sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı" ve "çocuğa karşı nitelikli cinsel taciz" suçlarından hapis cezası istendi. İddianame, Ankara 57. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Kaynak: ANKA

Ankara, Güncel, Son Dakika

