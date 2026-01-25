TBMM'de Yoğun Hafta - Son Dakika
TBMM'de Yoğun Hafta

25.01.2026 10:47
Bu hafta TBMM'de komisyon rapor çalışmaları ve İspanyol heyeti ile görüşmeler yapılacak.

(TBMM) - TBMM'de bu hafta, Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun ortak rapor yazımı için çalışmalara devam edilmesi bekleniyor. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İspanya Temsilciler Meclisi Başkanı Francina Armengol Socias ve beraberindeki heyet ile görüşecek.

TBMM Genel Kurulu'nun, en düşük emekli aylığının 20 bin liraya çıkarılmasına ilişkin kanun teklifini kabul ettiği, kavgalı ve yoğun geçen bir haftanın ardından, bu hafta çalışması beklenmiyor. TBMM Genel Kurulu'nda 13 Ocak 2026 tarihinde, bu hafta çalışma kararı alınmıştı ancak  okulların yarıyıl tatilinde olması nedeniyle bu hafta milletvekillerinin gelmeyeceği, Genel Kurul'un aç-kapa yapmasının planlandığı öğrenildi.

Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun ise ortak rapor yazımına devam etmesi planlanıyor. AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, DEM Parti İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ve Yeni Yol Grup Başkanı Bülent Kaya'dan oluşan yazım ekibinin TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlığında beşinci toplantısını yapması bekleniyor.

İspanya Temsilciler Meclisi Başkanı ziyaret edecek

TBMM'de bu hafta İspanya Temsilciler Meclisi Başkanı Francina Armengol Socias ve beraberindeki heyeti ağırlanacak.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un 26 Ocak Pazartesi günü Socias ve beraberindeki heyet ile bir araya gelmesi, ardından ortak basın toplantısı düzenlenmesi planlanıyor.

Socias, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay ile de görüşecek.

Kaynak: ANKA

