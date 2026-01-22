TBMM'de Yoklama Tartışması - Son Dakika
TBMM'de Yoklama Tartışması

22.01.2026 02:25
Emekli aylıklarının artırılacağı görüşmelerde yoklama krizi yaşandı, Genel Kurul'a ara verildi.

(TBMM) - TBMM Genel Kurulu'nda en düşük emekli aylığını artıran kanun teklifinin madde görüşmelerine geçilirken, emekli aylığına ilişkin 7'nci madde öncesinde yoklama tartışması yaşandı; CHP ve İYİ Parti milletvekillerinin kürsüye yürümesi üzerine Genel Kurul'a ara verildi. TBMM Başkanvekili Celal Adan, "Olmadığı halde kim getirdiyse, ahlaksızdır Ayıp değil mi? Olmadığı halde buraya kağıt gönderen... Ciddi bir şekilde alındığımı ifade etmek istiyorum. Bu saygısızlık TBMM'ye yakışmıyor" ifadelerini kullandı.

TBMM Genel Kurulu, TBMM Başkanvekili Celal Adan'ın başkanlığında toplandı. Genel Kurulu'nda en düşük emekli aylığının artırılmasını da içeren Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin madde görüşmelerine geçildi. Kanun teklifinin madde görüşmeleri bölüm bölüm yapılırken, birinci kısım 1-8'inci maddeleri kapsıyor.

Emeklilerin aylığında artış sağlayan 7'nci maddenin görüşmelerine geçilmeden önce Genel Kurul'da CHP, yoklama talep etti. Talebinin ardından TBMM Genel Başkanvekili Celal Adan, yoklamayı başlattı. Genel Kurul salonunda bulunmayan bir AK Parti milletvekili adına yoklama pusulası verilmesi üzerine CHP ve İYİ Parti milletvekilleri Genel Kurul kürsüsüne yürüdü. Bunun üzerine Adan tarafından Genel Kurul'a 10 dakika ara verildi.

Aranın ardından konuşan TBMM Başkanvekili Celal Adan, "Olmadığı halde kim getirdiyse, ahlaksızdır Ayıp değil mi? Olmadığı halde buraya kağıt gönderen... Ciddi bir şekilde alındığımı ifade etmek istiyorum. Bu saygısızlık TBMM'ye yakışmıyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

00:09
23:38
23:25
23:18
23:07
21:22
