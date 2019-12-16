TBMM Dışişleri Komisyonu, Libya ile mutabakat muhtırasının onaylanması teklifini kabul etti - Son Dakika
Son Dakika Politika TBMM Dışişleri Komisyonu, Libya ile mutabakat muhtırasının onaylanması teklifini kabul etti - Son Dakika

TBMM Dışişleri Komisyonu, Libya ile mutabakat muhtırasının onaylanması teklifini kabul etti

6 saat önce

Türkiye ile Libya Devleti Ulusal Mutabakat Hükümeti Arasında Güvenlik ve Askeri İş Birliği Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi, TBMM Dışişleri Komisyonunda kabul edildi.

TBMM Dışişleri Komisyonu, Libya ile mutabakat muhtırasının onaylanması teklifini kabul etti, System.String[]

Türkiye ile Libya Devleti Ulusal Mutabakat Hükümeti Arasında Güvenlik ve Askeri İş Birliği Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi, TBMM Dışişleri Komisyonunda kabul edildi.

Komisyonun basına kapalı gerçekleşen toplantısında, kanun teklifi ele alındı.

Toplantıda, Türkiye ile Libya Devleti Ulusal Mutabakat Hükümeti Arasında Güvenlik ve Askeri İş Birliği Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi, 4 saat süren görüşmelerin ardından kabul edildi.

Türkiye, Libya, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 04:50 Kaynak: AA
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