TBMM Genel Kurulu

05.02.2026 16:16
AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından yapılanları anlatarak, "Depremin 45'inci gününü depremzede vatandaşlarımıza anahtarlarını teslim ederek andık, 60'ıncı gününde Defne'de hastanemizi inşa ederek insanlarımızın hizmetine sunduk." dedi.

Genel Kurul'da, siyasi partilerin grup başkanvekilleri Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlere ve gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya, depremlerin ardından bazı sorunların çözülemediğini, deprem bölgesinde konuta erişim probleminin yaşandığını, depremlerin göçlere neden olduğunu belirtti.

Deprem bölgesinde gelecek kaygısının ortadan kaldırılması için adımlar atılması gerektiğini dile getiren Kaya, sanayi kuruluşlarına destek verilmesini istedi, bölgede sanayi altyapısının güçlendirilemediğini öne sürdü.

Bülent Kaya, Türkiye'nin deprem kuşağında yer aldığını, bazı kentlerin deprem riskiyle karşı karşıya kaldığını söyledi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Uğur Poyraz, Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük hüzün yaşattığını vurguladı.

Deprem bölgesinde çok sayıda vatandaşın konteyner kentlerde yaşadığını dile getiren Poyraz, bu vatandaşların umuda ihtiyacı olduğunu belirtti.

Poyraz, "terörist başı Abdullah Öcalan'a umut hakkı" üzerinde tartışmalar yapıldığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Devletin umut olması gereken 20 bin memurdur, 85 milyon vatandaştır, 1,5 milyon öğrencidir, konteynerde yaşayan vatandaşlardır. Parlamentonun, devletin umut olması gereken kendi yurttaşıdır, vatandaşıdır. Türkiye'yi bölmeye çalışan mahkuma umut olmak ne parlamentonun ne Türkiye Cumhuriyeti devletinin ne de bu ülkenin yurttaşlarının oy verdiği parlamenterlerin önceliği gerçeği olamaz."

"Afet bilincini broşürlerle değil, süreklilikle birleştirmeliyiz"

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, depremlerin sadece tarihe yazılmadığını, ailelerin hayatına ve şehirlerin hafızasına kazındığını vurguladı.

Depremle mücadelenin devlet politikası ve millet kararlılığı haline getirilmesi gerektiğini belirten Akçay, depremle mücadelenin önemli başlıkları arasında kentsel dönüşümün de yer aldığını aktardı.

Kentsel dönüşümün şeffaf ve adil yürütülmesi gerektiğinin altını çizen Akçay, "'Rantsal dönüşüm' diyerek projeleri durduranlar, baltalayanlar, süreci tıkayanlar aslında neye engel olduklarını 6 Şubat 2023'te iyi anlamışlardır." dedi.

Depreme hazırlık sürecinin önemine dikkati çeken Akçay, okullarda ve kamu kurumlarındaki tatbikatların düzenli hale getirilmesini önerdi.

Akçay, ailelerin acil durum planı ve iletişim stratejisinin her evin rutini haline getirilmesi gerektiğini belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Afet bilincini broşürlerle değil süreklilikle birleştirmeliyiz. Afet anında saniyeler ömür demektir. 6 Şubat 2023'te de gördük ki devletin refleks hızı vatandaşın nefesidir. 6 Şubat'ı anarken bir yandan da şu gerçeği ifade etmek zorundayız, Türkiye deprem ülkesidir. Bizim de görevimiz günü kurtaran değil, yarını planlayan anlayışı hakim kılmaktır."

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, depremlerin acısının hala yüreklerde yaşandığını vurguladı.

Depremler sonrasında yardımların bazı bölgelere geç ulaştığını savunan Koçyiğit, sorumlu olanların sorumluluğunu yerine getirmediğini öne sürdü.

Koçyiğit, "Üç yıl sonra hala konteyner kentler, yoksulluk devam ediyor. Deprem bölgesindeki esnaf hiçbir şekilde yardıma ulaşamıyor, siftah yapamıyor. Okuldan barınma sorununa kadar her sorun yerli yerinde duruyor." diye konuştu.

"Belediye başkanlarımızı serbest bırakın"

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, 5 Şubat 1937'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün laiklik ilkesini dünyaya armağan ettiğini söyledi.

"Laiklik"in sadece hukuk ve anayasa maddesi olmadığını ifade eden Başarır, "Bu ilkeye sıkı sıkıya sarılmalıyız." dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "casusluk" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında, Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 4 şüpheli hakkında 15 yıldan 20'şer yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırladığını hatırlatan Başarır, iddianameyi ve iktidarı eleştirdi.

Başarır, "Türkiye'de fiilen demokrasi rafa kaldırılmıştır. Sorun yargıda, suçta falan değil. Sorun, seçim kazanmamız. Belediye başkanlarımızı bir an önce serbest bırakın." şeklinde konuştu.

"Yıkmak çok kolay ama yapmak gerçekten zor"

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Depremin ilk saatlerinden itibaren bölgedeki vatandaşların yanında olduklarını ifade eden Akbaşoğlu, yıkıcı tablo karşısında hiçbir zaman umutsuzluğa kapılmadığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde asrın dayanışmasının gösterildiğini vurgulayan Akbaşoğlu, devletin tüm imkanlarının seferber edildiğini belirtti.

Akbaşoğlu, "Depremin 45'inci gününü depremzede vatandaşlarımıza anahtarlarını teslim ederek andık, 60'ıncı gününde Defne'de hastanemizi inşa ederek insanlarımızın hizmetine sunduk. Yıkmak çok kolay ama yapmak gerçekten zor." ifadelerini kullandı.

Grup başkanvekillerinin değerlendirmelerinin ardından Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlere ilişkin özel oturuma geçildi.

Kaynak: AA

24 saat son dakika haber yayını
