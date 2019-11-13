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TBMM Genel Kurulu

7 saat önce

AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Sait Kirazoğlu, sözleşmeli öğretmenler ile kadrolu öğretmenler arasında özlük, mali ve iş güvencesi bakımından belirgin farklılık olmadığını bildirdi.

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AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Sait Kirazoğlu, sözleşmeli öğretmenler ile kadrolu öğretmenler arasında özlük, mali ve iş güvencesi bakımından belirgin farklılık olmadığını bildirdi.

İYİ Parti, Danışma Kurulu toplanamadığı için sözleşmeli öğretmen Saadet Harmancı'nın intiharı ve sözleşmeli çalışanların çalışma koşullarına yönelik araştırma önergesinin bugün görüşülmesini, Genel Kurul gündemine, grup önerisi olarak getirdi.

İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk, sözleşmeli çalışanların, kendilerini ikinci sınıf memur olarak gördüğünü belirterek, çalışma hayatının bu kadar parçalı olmasının hukuka aykırı olduğunu, bunun bir zulüm haline geldiğini savundu.

Koncuk, sözleşmeli öğretmenlerin kadroya geçmesine rağmen kadrolu öğretmen gibi tayin, atama hakkının bulunmadığını söyledi.

CHP Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan, atanamayan öğretmen sorununa ücretli veya sözleşmeli öğretmenlik gibi güvencesiz istihdam şekillerinin çözüm olmadığını kaydetti.

Kaplan, idari amirleri tarafından baskı altında çalışmak zorunda kalan öğretmenleri, intihar edecek kadar çaresiz bırakan bu istihdam şekillerine bir an önce son verilmesini istedi.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Sait Kirazoğlu, konu hakkında başlatılan inceleme ve soruşturmada, bu kurumda çalışan hiçbir öğretmenden bugüne kadar mobbing iddiasıyla herhangi bir bulguya rastlanılmadığını, Harmancı ya da diğer öğretmenlerden herhangi bir şikayet olmadığının tespit edildiğini belirtti.

Mevzuatta bulunan bir istihdam türü olan sözleşmeli statüsü ile müessif olay arasında bir bağlantı kurmanın doğru olmadığını vurgulayan Kirazoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sözleşmeli, kadrolu fark etmez kamuda tüm çalışanların çalışma koşulları ve özlük haklarını iyileştirmek her zaman gündemimizdedir, önceliğimizdir. Sözleşmeli öğretmenler ile emsali kadrolu öğretmenler arasında özlük, mali ve iş güvencesi bakımından belirgin farklılık yoktur. Milli Eğitim Bakanlığımız ile bizler bunlar arasında var olan farklılıkları gidermeye yönelik çalışmalara ilişkin hazırlıklar içerisindeyiz. Konuyla ilgili başlayan inceleme, soruşturma süreci devam ediyor. Başta mobbing iddiası dahil olmak üzere tüm iddiaların titizlikle araştırılıp, gereğinin yapılması birinci önceliğimizdir."

Konuşmaların ardından İYİ Parti'nin grup önerisi kabul edilmedi.

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Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 04:54 Kaynak: AA
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