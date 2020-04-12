TBMM Genel Kurulu - Son Dakika

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TBMM Genel Kurulu

6 saat önce

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "12 Nisan 1920'de ilk haberini yayımlayıp, en zor şartlarda bile görevini aksatmaması ve dünyanın en saygın basın kuruluşlarından biri haline gelmesi münasebetiyle Anadolu Ajansımızın bütün çalışanları ve tüm basın mensuplarımıza...

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AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "12 Nisan 1920'de ilk haberini yayımlayıp, en zor şartlarda bile görevini aksatmaması ve dünyanın en saygın basın kuruluşlarından biri haline gelmesi münasebetiyle Anadolu Ajansımızın bütün çalışanları ve tüm basın mensuplarımıza kolaylıklar diliyorum." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, partilerin grup başkanvekilleri yerlerinden söz alarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, cuma günü ilan edilen sokağa çıkma yasağına ilişkin, "Bu yasak uzatılacak mı uzatılmayacak mı; vatandaşlarımız bunu merak ediyorlar. Bu konuda hükümetten tatmin edici ve vakitli yapılacak bir açıklama bekleniyor. Bu konuda alınacak karar Bilim Kurulu üyelerinin görüşleri dikkate alınarak verilmeli, vatandaşlarımızın sağlığı, ihtiyaçları düşünülerek panik havası yaratmayacak şekilde ilan edilmeli. Ayrıca bundan sonra sokağa çıkma yasağı olursa, zirai ilaç satan yerler de tıpkı eczaneler gibi açık kalmalı." diye konuştu.

Kocaeli'nin Darıca ilçesindeki kadın cinayetine işaret eden Türkkan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu cinayet, İnfaz Kanunu teklifi görüşmeleri sırasında meydana geldi. Belki denk geldi belki de 'yatar çıkarım' mantığıyla bu cani bu cinayeti gerçekleştirdi. İktidar, bu konudaki uyarılarımıza kulak versin. Daha dün hayatının baharında bir kadın eşi tarafından vahşice öldürüldü. Eş, altsoy, üstsoy grubuna bakılmaksızın, İnfaz Kanunu'na 'kadın' kavramının yerleştirilmesi önemli. Sizin hazırladığınız kanunda, altsoy, üstsoy kavramı olmadığı için infaz indiriminden faydalanılacak bir kanun hazırladınız."

"İşten çıkarılmalar yasaklanmalıdır"

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, koronavirüs salgını sonrasında işten çıkarılmanın 3 ay yasaklanmasının konuşulmaya başladığı andan itibaren, çeşitli sektörlerde işten çıkarmalarda artış olduğunu savunarak "İşten çıkarma meselesinin bu şekilde kullanılıyor olması affedilecek bir şey değil. İnsanlık dışı bir durum. İşten çıkarılmalar yasaklanmalıdır." dedi.

Oluç, İşsizlik Sigortası Fonu'ndan yapılacak ödemelerde ön koşul aranmadan bütün çalışanların, işsizlik ödeneği ile kısa çalışma ödeneğinden yararlanmasının sağlanması gerektiğini söyledi.

"Bitkileri düşünmezsek, bedelini hep birlikte ödeyeceğiz"

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 18 Mart'ta ataması gerçekleştirilen 20 bin sözleşmeli öğretmenin, mevcut işlerinden ayrıldıklarını ancak hala atanmadıklarını, bu nedenden dolayı işsiz ve ücretsiz durumda olduklarını belirtti. Özel, hükümete, bu öğretmenlerin bir an önce işlemlerinin tamamlanması çağrısında bulundu.

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında esnafa verileceği söylenen kredilerin "limit aşıldığı" gerekçesiyle reddedildiğini iddia eden Özel, "TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun da keyfi kaçmış. Anlaşılan o ki ticaret odası üyelerinin de kamu bankalarından vadedilen kredileri çekmekte ciddi sıkıntıları var. Özellikle kamu bankalarındaki bu aksaklığın küçük esnaf boyutuyla çok aciliyeti vardır." dedi.

Ziraat mühendislerinin bu süreçte sıkıntı yaşadığını ifade eden Özel, "Canlıların korunması noktasında, insanlar ve hayvanlar dışında, bitkileri düşünmezsek, bedelini hep birlikte ödeyeceğiz. Kıtlık ve açlığın kaçınılmaz olabileceği bir sürecin yaklaştığını söyleyen ziraat mühendisleri, bu sorunun çözülmesi gerektiğini ifade ediyorlar." diye konuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sokağa çıkma yasağına ilişkin açıklamasına işaret eden Özel, "Bilim Kurulu bunu ne zamandır söylüyor, 'şahsı bilir kurulu'na kabul ettiremiyorlar. Meselenin kendisinde bir ortak akıl yerine, tek adam yönetiminin odakta olduğu belli. Bugün bir gazeteyi açtık, Süleyman Soylu kendisini sarayın tepesine siyasi paratoner olarak atamış, bütün tepkileri toplayacak, saray eleştiriden kurtulacak. Soylu'ya da hak ettiği gensoruyu, milletimizin vicdanında veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Akbaşoğlu'ndan 12 Nisan'da ilk haberini yayımlayan Anadolu Ajansına mesaj

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Polis Haftası kutlanırken birtakım saldırıların olduğuna dikkati çekerek bu saldırıyı yapanları kınadığını ifade etti.

Kurtuluş Savaşı'nın zor şartları altında kurulan Anadolu Ajansının, ilk haberlerini 12 Nisan 1920'de servis etmeye başladığını anımsatan Akbaşoğlu, "Bugün 12 Nisan olması münasebetiyle istiklal mücadelemizde çok önemli fonksiyonlar icra eden, doğru bilgiye ulaşmamızda da bugün önemli bir fonksiyon icra eden Anadolu Ajansının 1920'de, 12 Nisan'da ilk haberini yayımlayıp en zor şartlarda bile görevini aksatmaması ve dünyanın en saygın basın kuruluşlarından biri haline gelmesi münasebetiyle Anadolu Ajansımızın bütün çalışanları ve tüm basın mensuplarımıza kolaylıklar diliyorum." dedi.

Türkiye'nin, koronavirüsle mücadele konusunda her alanda büyük atılımları, tedbirleri ortaya koyduğuna işaret eden Akbaşoğlu, "Bir tarafta Avrupa'da 65 yaş üstü insanlar gözden çıkarılırken, bizler maaşlarını evinde verebilir sistemi ve her türlü yardımı evinde kendisine takdim etme imkanını bulan bir organizasyonu gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

Akbaşoğlu, bir taraftan Türkiye'de yerli solunum cihazlarının seri üretimine başlanırken, 45 günlük süre içerisinde yeni hastanelerin tamamlanacağını, diğer taraftan terörle mücadelenin kesintisiz bir şekilde devam ettiğini, Akkuyu Nükleer Santrali inşaatının yükseldiğini dile getirdi.

Türkiye'nin yeni tip koronavirüs salgınından etkilenen ülkelere gönderdiği yardım malzemelerine işaret eden Akbaşoğlu, "Avrupa'nın maske savaşlarıyla birbirlerine korsanlık yaptığı bir süreçte, insanlık nedir, medeniyet nedir, bunu ecdadımızın, 'Kökü mazide olan atiyim' diye ifade ettiği o büyük müktesebat çerçevesinde, yardım elimizi, bütün Avrupa'ya, Balkanlara, 30'dan fazla ülkeye uzatmanın haklı gururunu yaşıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan Oluç, Özel ve Akbaşoğlu, Hristiyan dünyasının Paskalya Bayramı'nı kutladı.

Muhammet Emin Akbaşoğlu, AK Parti, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.04.2020 03:24 Kaynak: AA

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