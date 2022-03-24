TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyeleri Almanya'da temaslarda bulundu - Son Dakika
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TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyeleri Almanya'da temaslarda bulundu

24.03.2022 02:41

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, son dönemlerde Avrupa'da yükselen bir ırkçılık olduğunu gözlemlediklerini söyledi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, son dönemlerde Avrupa'da yükselen bir ırkçılık olduğunu gözlemlediklerini söyledi.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyeleri, Berlin Başkonsolosluğu'nda sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle " Almanya'da Irkçılık ve İslamofobi" konulu toplantıda bir araya geldi.

Hakan Çavuşoğlu, Berlin'de, Avrupa'da Yükselen Irkçılık ve İslamofobi İnceleme ve Araştırma Alt Komisyonu olarak bulunduklarını kaydetti.

Son dönemde Avrupa'da artan ırkçılığa dikkati çeken Çavuşoğlu, bunun en çok yansıdığı ülkelerin başında ise Almanya'nın geldiğini söyledi.

Türk vatandaşlarının ve Müslümanların, toplumun her alanında maruz kaldıkları saldırıları çeşitli gerekçelerle yetkililere bildirmediklerine işaret eden Çavuşoğlu, "Burada öne çıkan iki neden var. Birincisi nasıl olsa bir sonuç çıkmayacak düşüncesi. İkincisi de acaba başıma bir şey gelir mi endişesi nedeniyle tam olarak ilgili makamlara bildirilmiyor." dedi.

Çavuşoğlu, Almanya'da 2020 yılında 901 ırkçılık vakası yaşandığını ancak bir tane bile tutuklama olmadığını vurguladı.

Araştırmalarda, Alman toplumunun yüzde 54,5'inin İslam'ı "tehdit" olarak gördüğünün tespit edildiğini aktaran Çavuşoğlu, ülkedeki aşırı sağ partilerin söylemlerinin, merkez sağ partilerinin konuşmalarına da yansıdığı belirtti.

Hakan Çavuşoğlu, ırkçılık ve İslam karşıtlığı ile mücadelede yeterli çaba ve sonuç alınamadığına dikkati çekerek, Hanau saldırısı ve Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) davalarını buna örnek gösterdi.

Toplantıda komisyon üyeleri AK Parti Balıkesir Milletvekili Pakize Mutlu Aydemir, AK Parti Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal, CHP Ankara Milletvekili Servet Ünsal, MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak da hazır bulundu.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyeleri Almanya'da temaslarda bulundu
TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyeleri Almanya'da temaslarda bulundu
TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyeleri Almanya'da temaslarda bulundu

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Irkçılık, İnceleme, Almanya, TBMM, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyeleri Almanya'da temaslarda bulundu - Son Dakika


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