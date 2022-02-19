TBMM Kadın İstihdamının Artırılması Alt Komisyonu, saha ziyaretlerine Sakarya'dan başladı - Son Dakika

TBMM Kadın İstihdamının Artırılması Alt Komisyonu, saha ziyaretlerine Sakarya'nın Geyve ilçesinde kadın istihdamının ön plana çıktığı Yöresel Ürünler Merkezi'nden başladı.

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) bünyesinde kurulan TBMM Kadın İstihdamının Artırılması, Kadın Girişimciliğinin, Kooperatifçiliğinin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Kapsamında Mevcut Sorunların Tespiti ve Çözüm Önerilerinin Belirlenmesi Konulu Alt Komisyonu üyeleri, ilçeye gelerek tesiste incelemelerde bulundu.

Komisyon Başkanı AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek ile AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler, AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Çiğdem Koncagül, CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer ve İYİ Parti Ankara Milletvekili Şenol Sunat'ın yer aldığı komisyon, tesisin üretim bölümünü gezdi.

Merkez bünyesinde belediyenin desteğiyle faaliyet gösteren Geyve Ayva Çiçeği Kadın Kooperatifi üyesi kadınlarla sohbet eden komisyon üyeleri, erişte ve ayva kesti, ekşi mayalı doğal köy ekmeğinin hamurunu hazırladı, odun ateşinde hazırlanan ayva reçelini kaynattı.

"Sakarya örnek işlere imza atıyor"

Komisyon Başkanı Atabek, AA muhabirine, komisyon çalışmalarının ofis ve saha ziyaretlerinden oluştuğunu belirterek, komisyon başkanı olarak saha kısmına Sakarya'dan başlanmasını teklif ettiğini söyledi.

Sakarya'nın bu anlamda çok önemli işler yaptığını, kadın istihdamı ve kadın kooperatifçiliği noktasında örnek teşkil edecek işlere imza attığını anlatan Atabek, bu kapsamda Geyve ilçesindeki Yöresel Ürünler Merkezi'ni ziyaret ettiklerini belirtti.

Merkezin tüm Türkiye'ye mal olmuş bir proje olduğunu dile getiren Atabek, buradaki kadın kooperatifinin başarısının belediye desteğiyle olduğuna dikkati çekti.

Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya'ya kadın istihdamı konusundaki hassasiyeti için teşekkür eden Atabek, "Bu tesiste 60'tan fazla kadınımız çalışıyor. Bununla birlikte çok fazla ürünümüz mevcut. Bu ürünlerin temininde de kadın arkadaşımızın emeği var. Dolayısıyla burası bir fabrikaya dönüşmek üzere." diye konuştu.

Sıfır atık odaklı işletilen tesisin komisyon üyesi milletvekillerince de beğenildiğini aktaran Atabek, şunları kaydetti:

"Sakarya'da 12 kadın kooperatifimiz var. Birçoğu kamu destekli. Kooperatifçilik konusunda çalışmalarımızda şunu gördük; özellikle kırsaldaki kadınlarımız için ekonomiye erişme noktasında kooperatifçilik önemli bir çıkış noktası. Dolayısıyla kadın kooperatifçiliğini çok destekliyoruz. Kamu kuruluşları, kadın kooperatiflerini desteklediğinde başarı çok daha hızlı ilerliyor. Arzu ediyoruz ki kırsaldaki kadınımız da kooperatifçilik eliyle ekonomi noktasında evine kazanç sağlasın."

"Ürünler Türkiye ve dünya pazarında"

Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya da komisyon üyelerini ilçede ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını kaydetti.

Kaya, Geyve Yöresel Ürünleri Merkezi'nde çalışan 60'a yakın kadınla helal ve temiz gıdaya ulaşılması için çaba sarf ettiklerini anlattı.

İnternet üzerinden Türkiye ve Avrupa'ya ürün gönderdiklerini belirten Kaya, "Hanım kardeşlerimizin gayretleriyle emek yoğun olarak yaptıkları ürünler, Türkiye ve dünya pazarında katkısız, koruyucusuz, renklendiricisiz şekilde insanların hizmetine sunulmakta." dedi.

Kaya, desteklerinden dolayı Atabek'e teşekkür etti.