TBMM Komisyonu Ortak Rapor İçin Toplandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

TBMM Komisyonu Ortak Rapor İçin Toplandı

06.01.2026 17:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM'de adalet, demokrasi ve terörle mücadele için ortak rapor yazım süreci devam ediyor.

(TBMM) - Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda grubu bulunan siyasi partilerin temsilcilerinden oluşturulan yazım ekibi, ortak rapor hazırlanması için TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlığında bugün ikinci kez bir araya geldi. Toplantı sonrasında açıklama yapan CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, "Üzerinde çalışmamız gereken noktalar var ama umuyoruz ki Türkiye'de adaletin önünü açacak, demokrasiyi güçlendirecek aynı zamanda terörü kalıcı olarak bitirecek bir ortak komisyon raporu yazma olanağı bulacağız gibi görünüyor" dedi.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda ortak rapor yazım süreci devam ediyor. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlığında ikinci kez gerçekleşen toplantı 2 saat 10 dakika sürdü. Bir sonraki toplantı haftaya salı günü saat 15.00'te yapılacak.

Toplantı çıkışında gazetecilere açıklamalarda bulunan CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, "Daha ayrıntılı çalışma fırsatı bulduk. Bütün partiler oldukça yapıcı bir şekilde ortak komisyon raporunu bir an evvel hazırlamak konusunda elinden geleni yapıyor. Üzerinde çalışmamız gereken noktalar var ama umuyoruz ki Türkiye'de adaletin önünü açacak, demokrasiyi güçlendirecek aynı zamanda terörü kalıcı olarak bitirecek bir ortak komisyon raporu yazma olanağı bulacağız gibi görünüyor" dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ise "Ayrıntıları çalışmaya başladık. Önümüzdeki salı günü saat 15.00'te bir araya geleceğiz. Hazırlıklar bitti diyemeyiz ama çok da uzamaz inşallah. Bu ay içerisinde tamamlarız diye düşünüyorum. Genellikle uzlaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Demokrasi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TBMM Komisyonu Ortak Rapor İçin Toplandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Venezuela’da Maduro yerine göreve gelen Delcy Rodriguez gerçekte kimdir Venezuela'da Maduro yerine göreve gelen Delcy Rodriguez gerçekte kimdir?
İran’daki gösterilerde bilanço ağırlaşıyor Ölü sayısı 29’a yükseldi İran'daki gösterilerde bilanço ağırlaşıyor! Ölü sayısı 29'a yükseldi
Stockholm’de bir Türk imzası: Yarım asırlık heykele kardan arkadaş Stockholm'de bir Türk imzası: Yarım asırlık heykele kardan arkadaş
Maduro’yu hücreye tıkan Trump, ABD’li petrol şirketleriyle masaya oturdu Maduro'yu hücreye tıkan Trump, ABD'li petrol şirketleriyle masaya oturdu
Trump’tan Venezuela’da seçim açıklaması: Olmayacak Trump'tan Venezuela'da seçim açıklaması: Olmayacak
Türkiye’nin yanı başında gerilim tırmanıyor Suriye ordusundan SDG’ye misilleme Türkiye'nin yanı başında gerilim tırmanıyor! Suriye ordusundan SDG'ye misilleme

20:58
Sanal kumar bağımlılığı, genç öğretmeni hayattan kopardı
Sanal kumar bağımlılığı, genç öğretmeni hayattan kopardı
20:48
Musaba, Fenerbahçe kariyerine çok hızlı başladı
Musaba, Fenerbahçe kariyerine çok hızlı başladı
19:52
Yeşilçam’ın usta ismi Kadir İnanır, aylar sonra ilk kez ayakta görüntülendi
Yeşilçam'ın usta ismi Kadir İnanır, aylar sonra ilk kez ayakta görüntülendi
19:35
Canlı anlatım: Maçta ikinci gol geldi
Canlı anlatım: Maçta ikinci gol geldi
19:16
ABD Başkanı Donald Trump: Ben kralım, bana yılın satışma danışmanı ödülü verdiler
ABD Başkanı Donald Trump: Ben kralım, bana yılın satışma danışmanı ödülü verdiler
18:58
Bakan Güler’den, Suriye’de anlaşmaya yanaşmayan SDG’ye bir uyarı daha
Bakan Güler'den, Suriye'de anlaşmaya yanaşmayan SDG'ye bir uyarı daha
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2026 22:08:54. #7.11#
SON DAKİKA: TBMM Komisyonu Ortak Rapor İçin Toplandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.