TBMM Komisyonu Ortak Rapor İçin Toplandı

(TBMM) - Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda grubu bulunan siyasi partilerin temsilcilerinden oluşturulan yazım ekibi, ortak rapor hazırlanması için TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlığında bugün ikinci kez bir araya geldi. Toplantı sonrasında açıklama yapan CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, "Üzerinde çalışmamız gereken noktalar var ama umuyoruz ki Türkiye'de adaletin önünü açacak, demokrasiyi güçlendirecek aynı zamanda terörü kalıcı olarak bitirecek bir ortak komisyon raporu yazma olanağı bulacağız gibi görünüyor" dedi.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda ortak rapor yazım süreci devam ediyor. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlığında ikinci kez gerçekleşen toplantı 2 saat 10 dakika sürdü. Bir sonraki toplantı haftaya salı günü saat 15.00'te yapılacak.

Toplantı çıkışında gazetecilere açıklamalarda bulunan CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, "Daha ayrıntılı çalışma fırsatı bulduk. Bütün partiler oldukça yapıcı bir şekilde ortak komisyon raporunu bir an evvel hazırlamak konusunda elinden geleni yapıyor. Üzerinde çalışmamız gereken noktalar var ama umuyoruz ki Türkiye'de adaletin önünü açacak, demokrasiyi güçlendirecek aynı zamanda terörü kalıcı olarak bitirecek bir ortak komisyon raporu yazma olanağı bulacağız gibi görünüyor" dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ise "Ayrıntıları çalışmaya başladık. Önümüzdeki salı günü saat 15.00'te bir araya geleceğiz. Hazırlıklar bitti diyemeyiz ama çok da uzamaz inşallah. Bu ay içerisinde tamamlarız diye düşünüyorum. Genellikle uzlaşıyoruz" ifadelerini kullandı.