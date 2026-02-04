TBMM Trafik Teklifi Görüşmelerine Devam Edemedi - Son Dakika
TBMM Trafik Teklifi Görüşmelerine Devam Edemedi

04.02.2026 00:52
TBMM'de Karayolları Trafik Kanunu teklifi görüşmeleri, yeter sayı eksikliği nedeniyle devam etmedi.

(TBMM) - TBMM Genel Kurulu'nda, Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine, önceki hafta kaldığı 18. maddeden başlandı ancak toplantı yeter sayısının bulunamaması nedeniyle görüşmelere devam edilemedi.

TBMM Başkanvekili Tekin Bingöl'ün başkanlığında toplanan Genel Kurul'da saat 21.00 sıralarında gündemdeki Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçildi.

Teklifin görüşmelerine daha önce kaldığı 18. maddeden başlandı ancak, yoklama istendi. Toplantı yeter sayısının bulunamaması nedeniyle birleşim saat 21.37'de kapandı.

Genel Kurul'un belirli günlerde saat 24.00'e kadar çalışması kararlaştırıldı

Öte yandan Genel Kurul'da AK Parti tarafından verilen çalışma takvimine ilişkin grup önerisi kabul edildi. Kabul edilen önerisiyle birlikte, şubat ayı boyunca bazı kanun tekliflerinin görüşmelerine öncelik verilmesi ve Genel Kurul'un belirli günlerde saat 24.00'e kadar çalışması kararlaştırıldı. Öneriye göre, fahiş site aidatlarına yönelik düzenlemeleri de içeren Tapu Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi gündemin üçüncü sırasına alındı.

Buna göre, kanun teklifi görüşmelerinin tamamlayamaması halinde, çarşamba ve perşembe günü de bu kanun teklifinin görüşmeleriyle çalışmalarına devam edecek. Genel Kurul, 10 Şubat Salı günü ise Milli Parklar Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin görüşmelerine başlayacak. Böylece 17, 18, 19, 24, 25 ve 26 Şubat tarihlerinde Genel Kurul gece yarısına kadar çalışacak.

Kaynak: ANKA

Trafik, Güncel, Son Dakika

