Son Dakika Haberleri: Tcg Fatih Samsun'a Demir Attı

Tcg Fatih Samsun'a Demir Attı

1 saat önce

TCG Fatih (F-242) isimli askeri gemi Samsun Limanı'na demirledi.

Tcg Fatih Samsun'a Demir Attı, System.String[]
TCG Fatih (F-242) isimli askeri gemi Samsun Limanı'na demirledi.

Karadeniz Uyum Harekatı kapsamında TCG Fatih (F-242) isimli askeri gemi, bu sabah Samsun'a geldi. Limana demirleyen askeri gemi, vatandaşların ziyaretine açılacak.

Askeri gemi, 14-15-16-17 Şubat tarihlerinde 10.00-17.00 saatleri arasında halkın ziyaretine açılacak. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 09:43 Kaynak: İHA

Karadeniz, Fatih, Samsun, Güncel
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