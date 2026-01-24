TCMB'den Zorunlu Karşılık Oranı Artışı

(ANKARA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), makrofinansal istikrarı ve parasal aktarım mekanizmasını güçlendirmek amacıyla yurt dışından temin edilen 1 yıla kadar vadeli Türk lirası borçlara uygulanan zorunlu karşılık oranlarında artışa gitti.

Bu kapsamda, Türk lirası cinsi yurt dışı repo işlemlerinden sağlanan fonlar ile yurt dışından kullanılan krediler için zorunlu karşılık oranları 2 puan artırıldı. Yeni oranlar; 1 aya kadar vadede yüzde 20, 3 aya kadar vadede yüzde 16, 1 yıla kadar vadede yüzde 14 olarak belirlendi.

Ayrıca, 1 yıla kadar vadeli yurt dışı bankalar mevduatı/katılım fonu ile yurt dışı merkeze olan yükümlülükler için zorunlu karşılık oranı da yüzde 14'e yükseltildi.