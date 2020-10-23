TCMB: Enflasyon Raporu 2020-IV toplantısı 28 Ekim'de

Merkez Bankası (TCMB) yılın dördüncü Enflasyon Raporu'na ilişkin bilgilendirme toplantısının 28 Ekim'de İstanbul'da yapılacağını duyurdu.

TCMB Başkanı Murat Uysal'ın da bir sunum yapacağı belirtilen TCMB'nin konuyla ilgili açıklamasında şöyle denildi: