TCMB faizleri 2 puan daha düşürdü

Merkez Bankası, politika faizini 200 baz puan indirerek yüzde 12'ye düşürdü. Açıklamada iktisadi faaliyetlerdeki toparlanma eğiliminin sürdüğü, para politikasındaki temkinli duruşun devam ettirileceği belirtildi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yüzde 14 olan politika faizini 2.0 puan düşürerek, yüzde 12 düzeyine indirdi. Yapılan açıklamada "fiyat istikrarı ve finansal istikrar amaçları doğrultusunda eldeki bütün araçların kullanılmaya devam edeceği" vurgulandı.



Merkez Bankası açıklamasında, " Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 14'ten yüzde 12'ye indirilmesine karar vermiştir" denildi.



Son döneme ilişkin verilerin iktisadi faaliyetteki toparlanma eğiliminin devam ettiğini gösterdiği kaydedilen açıklamada, "İktisadi faaliyetin sektörel yayılımındaki iyileşme devam etmekle birlikte yatırımlar zayıf seyrini sürdürmektedir. Rekabet gücündeki gelişmelerin olumlu etkisi sürerken küresel büyüme görünümündeki zayıflama dış talebi kısmen yavaşlatmaktadır. Net ihracatın büyümeye katkısı gerilerken, dezenflasyon süreci ve finansal koşullardaki iyileşmeyle birlikte ekonomideki toparlanmanın devam edeceği öngörülmektedir" ifadelerine yer verildi.



"Enflasyonda iyileşme devam ediyor"



Küresel ekonomideki zayıf gelişmelerin ve küresel enflasyonun düşük düzeyinin, gelişmiş ülke merkez bankalarının para politikalarını genişleyici yönde sürdüreceklerine ilişkin beklentileri güçlendirdiği de vurgulanan açıklamada, "Enflasyon görünümündeki iyileşme devam etmekte, enflasyon beklentilerinde genele yayılan bir düzelme gözlenmektedir" denildi.



Yılsonu itibarıyla enflasyonun Ekim Enflasyon Raporu'nda verilen öngörülerin alt sınırına yakın gerçekleşebileceği tahminine yer verilen açıklamada 2020 yılı için öngörülen dezenflasyon patikasına dair risklerin de dengeli olduğuna işaret edildi.



Açıklamada, "Bu çerçevede Kurul, enflasyon görünümünü etkileyen tüm unsurları dikkate alarak, politika faizinin 200 baz puan indirilmesine karar vermiştir. Gelinen noktada, mevcut para politikası duruşunun hedeflenen dezenflasyon patikasıyla uyumlu olduğu değerlendirilmektedir" denildi.



Enflasyondaki düşüşün hedeflenen patika ile uyumlu şekilde gerçekleşmesi için para politikasındaki temkinli duruşun sürdürülmesi gerektiği de vurgulanan açıklamada, "Bu çerçevede, parasal sıkılığın düzeyi ana eğilime dair göstergeler dikkate alınarak enflasyondaki düşüşün sürekliliğini sağlayacak şekilde belirlenecektir. Merkez Bankası fiyat istikrarı ve finansal istikrar amaçları doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir" ifadelerine yer verildi.



DHA/BK,JD



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