TCMB, geleneksel yöntemli repo ihalelerine devam ediyor
14.10.2020 11:09
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), likidite yönetimi kapsamında atılan sıkılaştırma adımlarına devam ederek bugün 11 Kasım vadeli repo ihalesi açtı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), likidite yönetimi kapsamında atılan sıkılaştırma adımlarına devam ederek bugün 11 Kasım vadeli repo ihalesi açtı.
TCMB, bugün 11 Kasım vadeli ve 10 milyar lira tutarlı geleneksel yöntemle repo ihalesi açtığını duyurdu.
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