TCMB, geleneksel yöntemli repo ihalelerine devam ediyor

TCMB, bugün 11 Kasım vadeli ve 10 milyar lira tutarlı geleneksel yöntemle repo ihalesi açtığını duyurdu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ( TCMB ), likidite yönetimi kapsamında atılan sıkılaştırma adımlarına devam ederek bugün 11 Kasım vadeli repo ihalesi açtı.

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