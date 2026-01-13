TCMB: Kasım'da Yatırım Girişleri ve Çıkışları - Son Dakika
TCMB: Kasım'da Yatırım Girişleri ve Çıkışları

13.01.2026 10:43
TCMB verilerine göre, kasımda doğrudan yatırımlarda 343 milyon dolar giriş, portföyde 1 milyar çıkış oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, kasımda doğrudan yatırımlar kaynaklı 343 milyon dolarlık giriş olurken, portföy yatırımlarında 1 milyar 24 milyon dolarlık net çıkış oldu.

TCMB tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, 2025 yılı kasım ayı yıllıklandırılmış cari açığın finansmanına net doğrudan yatırımlar 4,8 milyar dolar ve krediler 30,1 milyar dolar katkı verirken, net portföy yatırımları 3 milyar dolar, ticari krediler 1,4 milyar dolar ve net efektif ve mevduatlar 6,5 milyar dolar negatif yönlü etki etti.

Söz konusu dönemde Merkez Bankası'nın döviz cinsinden net rezerv azalışı 19,4 milyar dolar oldu. Kasım ayında doğrudan yatırımlar kaynaklı net girişler 343 milyon dolar olarak kaydedildi.

Yurt dışı yerleşiklerin Türkiye'ye toplam doğrudan yatırımları 990 milyon dolar artarken, yurt içi yerleşiklerin yurt dışındaki doğrudan yatırımları 647 milyon dolar yükseldi.

Gayrimenkul yatırımları incelendiğinde, yurt içi yerleşiklerin yurt dışında 201 milyon dolar gayrimenkul alımı ve yurt dışı yerleşiklerin ise Türkiye'de 218 milyon dolar net gayrimenkul alımı yaptığı görüldü.

Portföy yatırımları ise kasım ayında 1 milyar 24 milyon dolar tutarında net çıkış oldu. Yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 59 milyon dolar net satış ve DİBS piyasasında 1 milyar 646 milyon dolar net alış yaptı.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak yurt dışı yerleşiklerin bankalar, Genel Hükümet ve diğer sektör ihraçlarında sırasıyla 169 milyon dolar, 611 milyon dolar ve 64 milyon dolar net satış yaptığı görüldü.

Yurt dışından kredi kullanımlarında bu ay bankalar, Genel Hükümet ve diğer sektörler sırasıyla 1 milyar 467 milyon dolar, 94 milyon dolar ve 2 milyar 17 milyon dolar net kullanım gerçekleştirdi.

Diğer yatırımlar altında, yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, Türk lirası ve yabancı para cinsinden sırasıyla 784 milyon dolar net artış ve 428 milyon dolar net azalış olmak üzere toplam 356 milyon dolar net artış kaydedildi.

Resmi rezervlerde bu ay 4 milyar 766 milyon dolar net azalış oldu.

(Bitti)

Kaynak: AA

