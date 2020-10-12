TÇMB'nin yeni üst yöneticisi Volkan Bozay oldu - Son Dakika

TÇMB'nin yeni üst yöneticisi Volkan Bozay oldu

12.10.2020 17:57
TÇMB'nin yeni üst yöneticisi Volkan Bozay oldu, System.String[]

Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği (TÇMB) Üst Yöneticiliği (CEO) görevine Volkan Bozay atandı.

Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği (TÇMB) Üst Yöneticiliği (CEO) görevine Volkan Bozay atandı.

TÇMB'den yapılan açıklamaya göre, birliğin gerçekleştirilen genel kurulunda, CEO'luk görevine Bozay getirildi. TÇMB'nin stratejik çalışma alanlarında önemli katkılarda bulunan İsmail Bulut ise TÇMB Yönetim Kurulu Başkan Danışmanı oldu.

Uzun yıllar kamuda ve özel sektörde yöneticilik yapan Bozay, profesyonel iş yaşamına Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı'nda başladı. Bozay, sırasıyla dış ticaret uzman yardımcısı, Ar-Ge birimi ve dış ticaret uzmanı olarak çalıştıktan sonra TOKİ Finansman Dairesi Başkanı ve Emlak Konut GYO Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini üstlendi.

Bozay, kamudaki görevine 2004-2006 yıllarında Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda Tanıtma Genel Müdür Yardımcısı olarak devam etti. 2006'da British American Tobacco şirketinde Kurumsal İlişkiler Müdürü olduktan sonra, görevini bugüne kadar sürdürdü.

Volkan Bozay, 2011'den beri Türkiye İhracatçılar Meclisi Üyesi, Ulusal Tütün Ürünleri İmalatçıları Derneği ile Ege İhracatçı Tütün ve Tütün Mamulleri Birlikleri İhracatçılar Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini de yürütüyor.

"Deneyimleri sayesinde önemli katkılar sağlayacak"

Açıklamada atamalara ilişkin değerlendirmeleri yer alan TÇMB Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Saka, bugüne kadar CEO'luk görevini yürüten İsmail Bulut'a teşekkür etti.

Bayrağı teslim alan Bozay'ın kamu ve özel sektördeki kıymetli deneyimleriyle TÇMB'ye ve sektöre önemli katkılar sağlayacağını kaydeden Saka, "Bu katkılardan en önemlisi sektörün stratejik önceliklerini hayata geçirerek birliği gelecek vizyonuna taşımak olacaktır." açıklamasında bulundu.

Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği, Yönetim Kurulu, Türkiye, CEO, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi TÇMB'nin yeni üst yöneticisi Volkan Bozay oldu - Son Dakika Ekonomi

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