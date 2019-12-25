TDK Başkanı Gülsevin:

Türk Dil Kurumu (TDK) Başkanı Prof. Dr. Gürer Gülsevin, Türk kültürü ve dilinin ulaştığı coğrafyaları etkilediğini ve beslediğini söyledi.

Gülsevin, Karabük Üniversitesi (KBÜ) Cengiz Aytmatov Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından 15 Temmuz Şehitler Konferans Salonu'nda düzenlenen "Dilimiz Kimliğimizdir" adlı konferansta yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2017'yi "Türk Dili Yılı" ilan ettiğini anımsattı.

Bu durumun bütün devlet kurumlarını, aydınları, gençleri ve halkı, dilin kimlik olduğu bilincinden hareketle tedbir almaya yönlendirdiğini anlatan Gülsevin, Türk dilinin yüzyıllar boyunca geniş bir coğrafyada etkileşim içinde olduğunu, bu etkileşimin diğer dilleri ve kültürleri zenginleştirdiğini belirtti.

Türk kültürü ve dilinin, iki kıtayı baştan başa dolaşan ırmağa benzetildiğini aktaran Gülsevin, şunları kaydetti:

"Nasıl bir ırmak dolaştığı bütün coğrafyayı etkilerse, geçtiği yerleri beslerse Türk kültürü ve dili de geçtiği bütün coğrafyayı etkilemiş ve beslemiştir. Nasıl bir ırmak dolaştığı coğrafyaya göre şekil alırsa, renk değiştirirse Türk dili ve kültürü de bütün dolaştığı coğrafyadan beslenmiştir. Diğer kültürler ve diller bu ırmağa katıldıkça Türk kültürü, Türk dili dediğimiz ırmak coşkun bir sel haline gelmiştir."

Prof. Dr. Gürer Gülsevin, her dilin başka dillerden kelimeler aldığını, Türk dilinin de aynı şekilde etkilendiğini belirterek, başka dillerde de Türkçe kelimeler bulunduğunu örneklerle anlattı.