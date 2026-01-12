TDK Mobil Sözlük Uygulaması Güncellendi

Türk Dil Kurumunca (TDK) geliştirilen mobil Türkçe Sözlük uygulaması, iOS ve Android platformlar için güncellenerek kullanıcıların erişimine sunuldu.

TDK'dan yapılan açıklamaya göre, mobil Türkçe Sözlük uygulamasına güncelleme kapsamında yeni özellikler eklendi, içerik yapısı güçlendirildi ve kullanıcı deneyimini artırmaya yönelik tasarım iyileştirmeleri gerçekleştirildi.

iOS işletim sistemi için yayımlanan yeni sürümde, sözlük kullanımını kolaylaştıran çeşitli yenilikler hayata geçirildi.

Bu kapsamda görüntüden kelime tarayarak arama, sesle arama ve sözlük maddelerinin madde kartı biçiminde ekran görüntüsü olarak paylaşılabilmesi özellikleri uygulamaya eklendi.

Ayrıca "bakınız" kısmında sözlük maddeleri arasındaki ilişkiler güçlendirildi, Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü için ayrı bir arama ekranı oluşturuldu.

Ana sayfa ve pano alanlarında ise "ayın kelimesi", "gündemdekiler", "en çok karıştırılanlar" ve dil bilgisine ilişkin bilgilendirici içeriklere yer verildi.

iOS sürümüne ek olarak, Apple Watch uyumlu bir uygulama da geliştirilerek kullanıma sunuldu. Bu uygulama sayesinde kullanıcılar, saat üzerinden kelime araması yapabilecek ve arama sonuçlarını sesli dinleyebilecek. iOS sürümünde ayrıca genel tasarım yapısı sadeleştirildi ve okunabilirlik artırıldı.

"Her iki platformda da uygulamanın çevrim içi ve çevrim dışı kullanım özellikleri korundu"

Android işletim sistemi için yayımlanan güncellemede de benzer biçimde görüntüden kelime tarayarak arama özelliği uygulamaya eklendi.

"Bakınız" maddeleri arasındaki yönlendirmeler güçlendirildi, Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü için ayrı bir arama ekranı oluşturuldu.

Bunun yanı sıra ana sayfa ve pano özellikleri devreye alınarak, güncel ve öğretici içeriklerin kullanıcılarla buluşturulması sağlandı.

Android sürümünde de tasarım iyileştirmeleri yapılarak uygulamanın kullanım kolaylığı artırıldı.

Her iki platformda da uygulamanın çevrim içi ve çevrim dışı kullanım özellikleri korundu, kullanıcı verilerinin gizliliğine ilişkin mevcut politikaların geçerliliğini sürdürdüğü belirtildi.

Türk Dil Kurumunun mobil Türkçe Sözlük uygulaması, dilin doğru ve güncel kullanımını desteklemek amacıyla geniş kullanıcı kitlesine hizmet vermeye devam ediyor.

Yayımlanan bu güncellemelerle, dijital ortamda sunulan dil hizmetlerinin niteliğinin artırılması ve kullanıcıların sözlük içeriğine daha kolay erişebilmesi hedefleniyor.