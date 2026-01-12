TDK Mobil Sözlük Uygulaması Güncellendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Kültür Sanat

TDK Mobil Sözlük Uygulaması Güncellendi

12.01.2026 15:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk Dil Kurumu, mobil sözlük uygulamasını güncelleyerek yeni özellikler ekledi ve tasarıma iyileştirme yaptı.

Türk Dil Kurumunca (TDK) geliştirilen mobil Türkçe Sözlük uygulaması, iOS ve Android platformlar için güncellenerek kullanıcıların erişimine sunuldu.

TDK'dan yapılan açıklamaya göre, mobil Türkçe Sözlük uygulamasına güncelleme kapsamında yeni özellikler eklendi, içerik yapısı güçlendirildi ve kullanıcı deneyimini artırmaya yönelik tasarım iyileştirmeleri gerçekleştirildi.

iOS işletim sistemi için yayımlanan yeni sürümde, sözlük kullanımını kolaylaştıran çeşitli yenilikler hayata geçirildi.

Bu kapsamda görüntüden kelime tarayarak arama, sesle arama ve sözlük maddelerinin madde kartı biçiminde ekran görüntüsü olarak paylaşılabilmesi özellikleri uygulamaya eklendi.

Ayrıca "bakınız" kısmında sözlük maddeleri arasındaki ilişkiler güçlendirildi, Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü için ayrı bir arama ekranı oluşturuldu.

Ana sayfa ve pano alanlarında ise "ayın kelimesi", "gündemdekiler", "en çok karıştırılanlar" ve dil bilgisine ilişkin bilgilendirici içeriklere yer verildi.

iOS sürümüne ek olarak, Apple Watch uyumlu bir uygulama da geliştirilerek kullanıma sunuldu. Bu uygulama sayesinde kullanıcılar, saat üzerinden kelime araması yapabilecek ve arama sonuçlarını sesli dinleyebilecek. iOS sürümünde ayrıca genel tasarım yapısı sadeleştirildi ve okunabilirlik artırıldı.

"Her iki platformda da uygulamanın çevrim içi ve çevrim dışı kullanım özellikleri korundu"

Android işletim sistemi için yayımlanan güncellemede de benzer biçimde görüntüden kelime tarayarak arama özelliği uygulamaya eklendi.

"Bakınız" maddeleri arasındaki yönlendirmeler güçlendirildi, Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü için ayrı bir arama ekranı oluşturuldu.

Bunun yanı sıra ana sayfa ve pano özellikleri devreye alınarak, güncel ve öğretici içeriklerin kullanıcılarla buluşturulması sağlandı.

Android sürümünde de tasarım iyileştirmeleri yapılarak uygulamanın kullanım kolaylığı artırıldı.

Her iki platformda da uygulamanın çevrim içi ve çevrim dışı kullanım özellikleri korundu, kullanıcı verilerinin gizliliğine ilişkin mevcut politikaların geçerliliğini sürdürdüğü belirtildi.

Türk Dil Kurumunun mobil Türkçe Sözlük uygulaması, dilin doğru ve güncel kullanımını desteklemek amacıyla geniş kullanıcı kitlesine hizmet vermeye devam ediyor.

Yayımlanan bu güncellemelerle, dijital ortamda sunulan dil hizmetlerinin niteliğinin artırılması ve kullanıcıların sözlük içeriğine daha kolay erişebilmesi hedefleniyor.

Kaynak: AA

Türk Dil Kurumu, Kültür Sanat, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat TDK Mobil Sözlük Uygulaması Güncellendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ankara’da ’tercihli yol’ için referanduma gidilecek Ankara'da 'tercihli yol' için referanduma gidilecek
Bebek Otel Müdürü’nün ifadesi ortaya çıktı: Operasyondan önce ünlü isimler otelden ayrıldı Bebek Otel Müdürü'nün ifadesi ortaya çıktı: Operasyondan önce ünlü isimler otelden ayrıldı
İngiliz Bakan’dan çarpıcı sözler: ’’Putin kaçırılıp yargılanmalı’’ İngiliz Bakan'dan çarpıcı sözler: ''Putin kaçırılıp yargılanmalı''
İstanbul ve Küçükçekmece cumhuriyet başsavcılıklarından ’Ekol TV’ açıklaması İstanbul ve Küçükçekmece cumhuriyet başsavcılıklarından 'Ekol TV' açıklaması
11 milyon euro bonservis Szymanski’nin yeni takımı belli oluyor 11 milyon euro bonservis! Szymanski'nin yeni takımı belli oluyor
10 yaşında milli takıma seçildi, 16 turnuvada set vermeden şampiyon oldu 10 yaşında milli takıma seçildi, 16 turnuvada set vermeden şampiyon oldu

16:18
Süper Kupa Finali Sonrası TFF Yöneticileri Arasında Gerginlik
Süper Kupa Finali Sonrası TFF Yöneticileri Arasında Gerginlik
16:12
Altın fiyatlarını uçuran mahkeme celbi
Altın fiyatlarını uçuran mahkeme celbi
15:05
Konyalı kadının sözleri gündem oldu: Bizim suçumuz ne
Konyalı kadının sözleri gündem oldu: Bizim suçumuz ne?
14:45
Cinayet ihtimalini güçlendirecek sözler Rojin Kabaiş’in babası gassal ile konuşmasını anlattı
Cinayet ihtimalini güçlendirecek sözler! Rojin Kabaiş'in babası gassal ile konuşmasını anlattı
14:40
Haldun Dormen entübe edildi
Haldun Dormen entübe edildi
14:34
3,5 milyar liralık vurgunla villada lüks hayat Özel nitelikli silah bile ele geçirildi
3,5 milyar liralık vurgunla villada lüks hayat! Özel nitelikli silah bile ele geçirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2026 16:22:58. #7.11#
SON DAKİKA: TDK Mobil Sözlük Uygulaması Güncellendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.