Son Dakika Haberleri: Tdt, "Ben Ödüyorum" Adlı Oyunu Kadınlar İçin Sahneleyecek

Tdt, "Ben Ödüyorum" Adlı Oyunu Kadınlar İçin Sahneleyecek

1 saat önce

Trabzon Devlet Tiyatrosu (TDT), 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla ücretsiz oyun sahneleyecek.

Tdt,
Trabzon Devlet Tiyatrosu (TDT), 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla ücretsiz oyun sahneleyecek.

TDT'den yapılan açıklamaya göre, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Türk Kadınlar Konseyi Derneği ve TDT işbirliğinde, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla program organize edilecek.

TDT Haluk Ongan Sahnesinde "Üreten Rol Modellerimiz" konulu panelle başlayacak etkinlikler kapsamında, "Kadın Her Yerde" konulu fotoğraf sergisi de açılacak.

Program çerçevesinde, aynı gün saat 20.00'de Yves Jamiaque'nin yazdığı, Hüseyin Mevsim'in çevirisini yaptığı, Vladlen Alexandrov'un yönettiği "Ben Ödüyorum" adlı oyun da ücretsiz sahnelenecek.

Ceyhun Gen, Elvan Saliha Karahasan, Emre Ön, Rümeysa Gülendam Sağlam, Ogün Kılıç, Ayşe Natır ve Elif Tuğçe Balaban'ın rol aldığı oyunun yönetmen yardımcılığını Emre Ön, kostüm tasarımını Fatma Sarıkurt, ışık tasarımını Nihat Bahar, müziklerini ise Kaan Uzuner yaptı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 12:54 Kaynak: AA

Kültür Sanat
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