TDV'den Türkiye'nin Abidjan Büyükelçisi Özçeri'ye ziyaret - Son Dakika
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TDV'den Türkiye'nin Abidjan Büyükelçisi Özçeri'ye ziyaret

13.04.2022 15:46
TDV'den Türkiye'nin Abidjan Büyükelçisi Özçeri'ye ziyaret

Ramazan yardımları kapsamında Batı Afrika ülkesi Fildişi Sahili'nde bulunan Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Genel Müdürü İzani Turan ve beraberindeki heyet, Türkiye'nin Abidjan Büyükelçisi Havva Yonca Gündüz Özçeri'yi ziyaret etti.

Ramazan yardımları kapsamında Batı Afrika ülkesi Fildişi Sahili'nde bulunan Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Genel Müdürü İzani Turan ve beraberindeki heyet, Türkiye'nin Abidjan Büyükelçisi Havva Yonca Gündüz Özçeri'yi ziyaret etti.

Büyükelçilik konutundaki ziyarette, Turan, vakfın Fildişi Sahili'ndeki yardım faaliyetleri hakkında Özçeri'ye bilgi verdi.

Mazlum ve mağdurlara, din, mezhep ve kimliğini ayırt etmeden yardımda bulunduklarını belirten Turan, vakıf çalışanlarının bu misyonu farklı coğrafyalarda sürdürmeye gayret ettiğini söyledi.

Özçeri de Türkiye'nin Fildişi Sahili'ne yaptığı yardımların büyük takdirle karşılandığını, iki ülke arasında dostluk ve iş birliğinin arttığını vurguladı.

TDV'nin Fildişi Sahili'nde yaptığı çalışmaların Türkiye'nin ülkede görünürlüğü açısından çok önemli olduğunu dile getiren Özçeri, inanç farklılığını gözetmeden yardım yapan sivil toplum kuruluşlarının Afrika'da bulunmasının kıymetli olduğunu aktardı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Özçeri, TDV Genel Müdürü Turan ve beraberindekilere teşekkür etti.

Görüşmenin sonunda Turan, Büyükelçi Özçeri'ye çiçek takdim etti.

Ziyarette, TDV gönüllüsü rap müzik sanatçısı Resul Aydemir de yer aldı.

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Türkiye Diyanet Vakfı, Togo Cumhuriyeti, Fildişi Sahili, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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