TDV Kış Kampanyası ile İhtiyaç Sahiplerine Yardım

16.01.2026 10:31
Türkiye Diyanet Vakfı, kış kampanyasıyla yetim ve ihtiyaç sahiplerine gıda ve kıyafet yardımında bulunuyor.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) "Kış Kampanyası" kapsamında ülke genelinde ihtiyaç sahiplerine yönelik yardım çalışmalarına devam ediyor.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, hayırseverlerin katkılarıyla yürütülen yardım çalışmaları kapsamında, TDV personeli ve gönüllüleri ile din görevlilerinin katılımıyla yetim, öksüz, engelli vatandaşlar ile ihtiyaç sahiplerine alışveriş kartları, gıda kolisi, kışlık kıyafet ve kıyafet alışveriş kartı dağıtımı yapılıyor.

Köy okullarında öğrenim gören ihtiyaç sahibi öğrencilere ise bot, mont ve oyuncaktan oluşan hediyeler veriliyor.

Kampanya çerçevesinde, 97 milyon 200 bin lira tutarında 25 bin alışveriş kartı ve 25 bin kışlık kıyafet kartı olmak üzere 50 bin yardım kartı vakıf şubeleri aracılığıyla dağıtılmaya başlandı.

Köy okullarında kışlık kıyafet dağıtımı yapıldı

TDV Genel Müdürü İzani Turan, Genel Müdür Yardımcısı Recep Şükrü Balkan, Erzurum İl Müftüsü ve TDV Şube Başkanı Yaşar Çapçı ile birlikte kampanya kapsamında Erzurum'da yürütülen yardım çalışmalarına katıldı.

Erzurum'un Köprüköy ilçesinde bulunan köy okullarını ziyaret eden Turan, öğrencilere kışlık kıyafetler ile çeşitli hediyeler dağıttı.

Turan, yardım çalışmalarına ilişkin, "Kış Kampanyası istikametinde 97 milyon liralık yardımı ihtiyaç sahibi kardeşlerimize, yetimlerimize ve öğrencilerimize ulaştırmayı hedefledik. Bu kapsamda Erzurum'da 800 bin liralık bir dağıtım gerçekleştireceğiz." açıklamasını yaptı.

Yardımların farklı illerde de sürdüğünü belirten Turan, "Daha büyük çaplı dağıtımları, mağduriyetin daha fazla olduğu deprem bölgeleri ve diğer şehirlerde yapacağız." ifadesini kullandı.

TDV'nin yürüttüğü iyilik faaliyetlerine destek veren hayırseverlere teşekkür eden Turan, "İyiliğin egemen olması için gayret eden, Türkiye Diyanet Vakfımızı bugünlere getiren milletimize minnettarız, iyi ki varlar. Allah devletimize zeval vermesin, milletimizi var etsin, Türkiye Diyanet Vakfımızı da ilelebet muhafaza eylesin ve bu iyilik hareketinden bizleri geri bırakmasın." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

