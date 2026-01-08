TDV Nijerya'da Hayat Kurtarıyor

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Afrika kıtasının en kalabalık ve en fazla Müslüman nüfusuna sahip ülkesi Nijerya'da yürüttüğü insani yardım, kalkınma ve sağlık projeleriyle milyonlarca kişinin yaşam koşullarını iyileştirmeye devam ediyor.

TDV Yurt Dışı Temsilcisi İlyas Bulut, Nijerya'da gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Bulut, TDV'nin Nijerya'da su kuyusu projeleri, vekaletle kurban organizasyonları, ramazan ayına yönelik gıda kolisi ve iftar programları, istihdam ve meslek edindirme çalışmaları, yetim himayesi, yetimhane destekleri, öğrenci bursları, mescit inşaatları ve katarakt ameliyatları gibi çok sayıda projeyi eş zamanlı yürüttüğünü belirtti.

TDV'nin son iki haftada açtığı 22 kuyu, 100 bin kişiye temiz içme suyu sağlıyor

Nijerya'da temiz suya erişimin hala önemli bir sorun olduğuna dikkati çeken Bulut, son iki haftada Jigawa, Nasarawa, Gombe, Osun ve Oyo eyaletlerinde 22 su kuyusunun hizmete açıldığını söyledi.

Bulut, açılan kuyuların yaklaşık 100 bin kişiye temiz içme suyu sağladığını, bu projelerin özellikle kırsal bölgelerde yaşayan halk için hayati önem taşıdığını vurguladı.

TDV'nin bugüne kadar Nijerya genelinde 104 su kuyusunun yapımını tamamladığını dile getiren Bulut, bunlar sayesinde yaklaşık 1 milyon 100 bin kişinin sağlıklı ve güvenli suya erişim imkanı bulduğunu ifade etti.

Bulut, kuyuların açıldığı bölgelerde su kaynaklı hastalıkların belirgin biçimde azaldığına dikkati çekerek, "Daha önce kilometrelerce uzaklıktan su taşımak zorunda kalan kadınlar ve çocuklar, artık bu yükten kurtuluyor. Özellikle çocukların, kuyuların açılmasının ardından okula daha düzenli devam etmeye başladığını gözlemliyoruz." dedi.

Mescitler, sosyal hayatın merkezine dönüşüyor

TDV'nin yalnızca temel ihtiyaçlara yönelik değil aynı zamanda dini ve sosyal hayatı güçlendiren projelere de önem verdiğini anlatan Bulut, Nasarawa ve İbadan eyaletlerinde iki mescidin inşa edilerek ibadete açıldığını söyledi.

Bulut, mescitlerin bölge halkı için önemli buluşma noktası haline geldiğine işaret ederek, "İnşa edilen mescitler, sadece ibadet edilen mekanlar değil. Aynı zamanda eğitim faaliyetlerinin yapıldığı, toplumsal dayanışmanın güçlendiği ve gençlerin bir araya geldiği sosyal merkezler olarak hizmet veriyor." ifadelerini kullandı.

Kadınlara meslek, ailelere umut

TDV'nin Nijerya'daki kalkınma projeleri kapsamında istihdama özel önem verdiğini vurgulayan Bulut, 26 Aralık'ta başkent Abuja'da 100 kadına yönelik terzilik projesinin başlatıldığını söyledi.

Bulut, proje kapsamında kadınların 6 ay boyunca terzilik eğitimi alacağını, eğitimi başarıyla tamamlayan kadınlara kendi işlerini kurabilmeleri için gerekli makine ve ekipmanların sağlanacağını anlattı.

İlyas Bulut, "Bu projeyle kadınların ekonomik hayata katılımını artırmayı, aile gelirlerine katkı sunmalarını ve uzun vadede kendi ayakları üzerinde durabilmelerini hedefliyoruz. Terzilik eğitimi alan birçok kadın şimdiden büyük bir motivasyonla sürece dahil oldu." dedi.

Sağlık projeleriyle yeniden hayata tutundular

TDV'nin sağlık alanındaki çalışmalarına da değinen Bulut, 23 Aralık'ta Bauchi eyaletinde üç gün süren program kapsamında 300 kişiye katarakt ameliyatının yapıldığını söyledi.

Bulut, katarakt nedeniyle uzun süredir görme yetisini kaybetmiş birçok kişinin, ameliyatların ardından yeniden günlük hayatına dönebildiğini ifade ederek, bu projelerin insanların yaşam kalitesini doğrudan etkilediğini vurguladı.

Ayrıca 500 yetime kıyafet desteği sağlandığını ve çeşitli yetimhanelerin tefrişat ihtiyaçlarının karşılandığını belirten Bulut, yetim projelerinin TDV'nin en hassasiyetle üzerinde durduğu alanlardan olduğunu dile getirdi.

"Kardeşlik köprüleri kuruyoruz"

Bulut, TDV'nin Nijerya'daki çalışmalarının temel amacının, tarihi ve gönül bağları bulunan Türkiye ile Nijerya arasındaki ilişkileri daha da güçlendirmek olduğunun altını çizerek, Nijerya'nın Afrika kıtasında en fazla Müslüman nüfusa sahip ülke olduğuna dikkati çekti.

"'Müslüman, Müslüman'ın kardeşidir' anlayışıyla hareket ediyoruz." diyen Bulut, TDV'nin 1996 yılından bu yana yurt dışında faaliyet gösterdiğini ve Nijerya'daki çalışmaların her geçen yıl artarak devam ettiğini söyledi.

Bulut, son olarak, bu kapsamlı projelerin hayata geçirilmesinde TDV bağışçılarının desteğinin büyük rol oynadığına işaret ederek, "Bağışçılarımızın katkıları sayesinde binlerce insanın hayatına umut oluyoruz. TDV'ye güvenerek destek veren tüm hayırseverlerimize şükranlarımızı sunuyoruz." ifadelerini kullandı.