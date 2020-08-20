TEB, Euroclear'ın Türkiye'deki çözüm ortağı oldu - Son Dakika

TEB, Euroclear'ın Türkiye'deki çözüm ortağı oldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile anlaşma yaparak Türkiye'de faaliyetlerine başlayan Belçika menşeli uluslararası merkezi saklama kuruluşu Euroclear Bank S.A. (Euroclear), Türkiye'de hesap işleticisi olarak Türk Ekonomi Bankası (TEB) ile çalışacak.

TEB, Euroclear'ın Türkiye'deki çözüm ortağı oldu, System.String[]

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile anlaşma yaparak Türkiye'de faaliyetlerine başlayan Belçika menşeli uluslararası merkezi saklama kuruluşu Euroclear Bank S.A. (Euroclear), Türkiye'de hesap işleticisi olarak Türk Ekonomi Bankası (TEB) ile çalışacak.

TEB'den yapılan açıklamaya göre, haziranda Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından takas ve saklama hizmeti verilmesi konusunda anlaşmaya varıldığı duyurulan Yabancı Merkezi Saklama Kuruluşu (YMSK) Euroclear Bank S.A. (Euroclear), Türkiye'de hesap işleticisi banka olarak TEB ile çalışacak.

İş birliği, Merkezi Kayıt Kuruluşu'na üye olacak YMSK'ların, toplu (omnibüs) hesaplar üzerinden gerçekleştirecekleri operasyonlara ilişkin, genel saklama lisansına sahip bir bankadan "hesap işleticisi" hizmeti almalarını düzenleyen sermaye piyasası kararı çerçevesinde yapıldı.

Buna göre, TEB, Euroclear'ın Türk sermaye piyasalarında müşterilerinin gerçekleştireceği Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama Anonim Şirketi tarafından ihraç edilen kira sertifikaları takas ve saklama işlemlerinin operasyonel işleyişinden sorumlu hesap işleticisi olacak. Bu bağlantı sayesinde, Euroclear ve TEB aracılığıyla yabancı yatırımcıların özellikle Türkiye'de ihraç edilen ve işlem gören DİBS'lere ulaşması ve yatırım yapması kolaylaşacak.

Türk Ekonomi Bankası, Maliye Bakanlığı, Belçika, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2020 10:33

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi TEB, Euroclear'ın Türkiye'deki çözüm ortağı oldu - Son Dakika Ekonomi
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