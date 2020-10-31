TEB, sendikasyon kredisiyle güven tazeledi - Son Dakika

TEB, sendikasyon kredisiyle güven tazeledi

31.10.2020 11:39
TEB, sendikasyon kredisiyle güven tazeledi, System.String[]

Türk Ekonomi Bankası (TEB) Genel Müdürü Ümit Leblebici, "Uluslararası yatırımcılar Türk bankacılık sektörüne ve TEB'e olan güvenini bir kez daha göstermiş oldu.

Türk Ekonomi Bankası (TEB) Genel Müdürü Ümit Leblebici, "Uluslararası yatırımcılar Türk bankacılık sektörüne ve TEB'e olan güvenini bir kez daha göstermiş oldu." dedi.

TEB'den yapılan açıklamaya göre, TEB, yaklaşık 335 milyon dolar karşılığı yeni sendikasyon kredisi imzaladı. Bu kredi, ABD, AB, Ortadoğu ve Asya ülkelerinden önde gelen 19 bankanın katılımıyla sağlandı.

250 milyon avro ve 41,5 milyon dolar olmak üzere, 367 gün vadeli kredi, özellikle ihracatın finansmanında kullanılacak olmasının yanı sıra Türk ekonomisine de büyük katkı sağlayacak. Kredinin toplam maliyeti avro ve ABD doları için sırasıyla Euribor artı yüzde 2,25 ve Libor artı yüzde 2,50 olarak gerçekleşti.

"Ekonomiye ve müşterilerimize tam destek"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TEB Genel Müdürü Ümit Leblebici, bu zor dönemde Türkiye ekonomisi için oldukça başarılı bir anlaşmaya imza attıklarını belirterek, "Kovid-19 salgını nedeniyle tüm dünyanın içinden geçtiği bu belirsiz sürece rağmen, uluslararası yatırımcılar, Türk bankacılık sektörüne ve TEB'e olan güvenini bir kez daha göstermiş oldu." ifadelerini kullandı.

Kredinin ihracatın finansmanı noktasında kullanılacağına dikkati çeken Leblebici, "TEB, ihracatın finansmanına odaklanmaya devam edecektir." dedi.

Leblebici, Türkiye'deki güçlü bankacılık sisteminin uluslararası piyasalar nezdinde de güven tazelemesiyle, finansal sistemin bu zorlu dönemde bir kez daha güçlü bir yapıya sahip olduğunu gösterdiğini vurgulayarak, "Türkiye her anlamda çok güçlü bir ülke. Finansal sistemimiz ülkemizin sürekli büyümesini sağlayacak altyapı, bilgi birikimi, insan kaynağı ve teknolojiye sahip. Biz de bu altyapının etkin unsurlarından biri olarak uluslararası piyasalardaki itibarımız sayesinde bu başarılı kredi anlaşmasını imzaladık." yorumunu yaptı.

TEB olarak 93 yıldır Türkiye ekonomisine katkı sağlamak için faaliyetlerini sürdürdüklerini ifade eden Leblebici, "Müşteri odaklı bankacılık anlayışımız ve geçmişimizden aldığımız köklü bankacılık deneyimimizle, önümüzdeki dönemde de ülkemizi daha ileriye taşıyacak ve ekonomimizin güçlenmesine katkı sağlayacak çalışmalarımıza devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Türk Ekonomi Bankası, Ümit Leblebici, Türkiye, Türk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TEB, sendikasyon kredisiyle güven tazeledi - Son Dakika


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