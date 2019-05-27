Son Dakika Haberleri: Tebrik çiçekleri yerine akülü araç

Tebrik çiçekleri yerine akülü araç

2 saat önce

Akdağmadeni Belediye Başkanlığına seçilen ve sosyal medya hesabında tebrik çiçeği yerine engelli vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için çağrıda bulunan Dr. Nezih Yalçın'ın kampanyası sonuç verdi.

Tebrik çiçekleri yerine akülü araç, System.String[]
Akdağmadeni Belediye Başkanlığına seçilen ve sosyal medya hesabında tebrik çiçeği yerine engelli vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için çağrıda bulunan Dr. Nezih Yalçın'ın kampanyası sonuç verdi. İlçede yaşayan 2 engelli vatandaşa akülü araç alınarak hediye edildi.

Yozgat'ta 31 Mart Yerel seçimlerde Akdağmadeni ilçesinden belediye başkanı seçilen Dr. Nezih Yalçın sosyal medya hesabından tebrik çiçeklerini kabul etmemiş bunun yerine engelli vatandaşların ihtiyaçlarını gidermek için sosyal medyadan bağış kampanyası başlatmıştı. Bağış kampanyası kapsamında Başkan Yalçın'ın çağrısı yurt içinden ve dışından vatandaşlar tarafından karşılık buldu. Toplanılan bağışlar sonucu iki akülü araç alındı ve araçlar ihtiyaç sahibi kişilere Başkan Yalçın tarafından teslim edildi. Başkan Yalçın, kampanyaya destek veren ve emeği geçen herkese teşekkür etti. - YOZGAT
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 02:05 Kaynak: İHA
Yozgat, Akdağmadeni, Nezih Yalçın, Güncel
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